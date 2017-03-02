Новых семей в Рязанской области за прошлый год создано на полторы тысячи меньше, чем за предыдущий

В главном управлении ЗАГС Рязанской области состоялся семинар-совещание, на котором подвели итоги работы органов ЗАГС региона за 2016 год и наметили планы на 2017-й.

Начальник главного управления записи актов гражданского состояния Рязанской области Елена Васильева отметила, что за прошлый год в органы ЗАГС региона обратилось более 90 тысяч человек, зарегистрировано более 45 тысяч актов гражданского состояния. В 2016 году в области отмечено небольшое увеличение рождаемости – зарегистрировано 12896 рождений, что на 143 больше 2015 года. В то же время смертность в 1,4 раза превышает рождаемость: за год зарегистрировано 17945 умерших (это на 53 меньше, чем в предыдущем году).

Значительно уменьшилось количество заключенных браков: в прошлом году на Рязанщине образовалось 7237 новых семей, что на 1520 меньше 2015 года. Разводов зарегистрировано 4839 – это на 153 меньше цифры 2015 года.

Елена Васильева остановилась на изменениях, внесенных в законодательство, регулирующее работу органов ЗАГС. Важнейшее на сегодняшний день – вступивший в силу 1 января 2017 года федеральный закон о создании Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Это единая федеральная информационная система, которая начнет функционировать уже с 1 января 2018 года. Пока же сотрудникам органов ЗАГС предстоит кропотливая работа по переводу всех актовых книг в электронный вид.

Начальник главного управления ЗАГС по региону обратила внимание, что с нового года вступил в силу закон, предусматривающий скидку 30 процентов на оплату госпошлины за электронные госуслуги, заказанные и оплаченные на едином портале госуслуг. Так, при подаче заявления на регистрацию брака в электронной форме госпошлина оплачивается в размере 245 рублей вместо 350, а на расторжение брака – 455 рублей вместо 650.

Участие в совещании приняла заместитель председателя областного правительства Елена Буняшина. Она подчеркнула, что необходимо продолжать работу по повышению рождаемости, гармонизации семейных отношений, профилактике супружеских разводов. Говоря о демографических показателях, Елена Ивановна отметила, что в прошлом году 202 малыша появились на свет благодаря применению вспомогательных репродуктивных технологий ЭКО.

– Это очень серьезная тема, которой мы в регионе занимаемся последние три года. Фактически только за счет ЭКО мы и вышли на небольшое повышение рождаемости, – подчеркнула Елена Буняшина.

Она поручила органам ЗАГС проанализировать ситуацию по разводам, определить критерии и целевые показатели по всем запланированным на 2017 год направлениям работы, уделять особое внимание подготовке молодых кадров.