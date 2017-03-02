Активное строительство новых школ в рязанском регионе продолжится

Об этом временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов заявил во время своего рабочего визита в Пронский район. Как мы уже сообщали, там глава региона посетил новую школу, совмещенную с детсадом, в поселке Октябрьский. Этот социально значимый объект был построен совсем недавно в рекордно короткие сроки – всего за один год.

Новое здание образовательного учреждения произвело на главу региона хорошее впечатление.

В такой школе комфортно учиться, заниматься спортом и творчеством, – сказал Николай Любимов, приветствуя учеников и педагогов школы на торжественной линейке. А в беседе с журналистами глава региона сообщил, что в этом году в Рязанской области будут сданы в эксплуатацию еще две школы – это школа в ДПР-5 г. Рязани на 1100 мест и школа в с. Ильинка Скопинского района на 132 места.

В дальнейшем, как сказал Николай Любимов, в регионе планируется открывать как минимум по две школы в год. Напомним, строительство школ в российских регионах, в том числе в Рязанской области, идет по большой федеральной программе. Деньги на возведение выделяются из федерального бюджета при участии софинансирования со стороны регионов.

– Потребность в школах большая, школы нужны, и мы этим будет заниматься обязательно, – заявил Николай Любимов.