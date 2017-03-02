Выставка нового члена Союза художников России открылась в Рязани

В Рязанском филиале Московского института культуры начала работу выставка преподавателя кафедры дизайна Дениса Чернова. Экспозиция называется «Живопись и рисунок. Автопортрет». Художник переехал в Рязань из Харькова в 2014 году, а в Союз художников России вступил совсем недавно, в 2016 году, поэтому первую свою экспозицию решил не посвящать конкретной теме, а сделал сборную выставку своих работ, которая познакомит рязанцев с разными гранями его творчества.

Окончив Харьковскую государственную академию дизайна и искусств, Чернов получил специализацию графика и в течение нескольких лет работал преимущественно в этом направлении, но затем стал заниматься и масляной живописью.

На выставке представлено 23 произведения, значительная часть которых выполнена в последнее время. На картинах Чернов натуралистично передает пространство, предметы и фактуру, во многом благодаря великолепной передачи света и теней. Их он считает основой художественного творчества. Многие сюжеты его картин фантастичны. На них изображены вымышленные города, состоящие из символов, знаков, аллюзий и цитат. Примером могут служить работы «Посвящение Уильяму Блейку» или «Призраки мрачного времени».

– Денис Чернов, несмотря на свой молодой возраст, серьезный и вдумчивый художник, для которого очень важны детали. Особенно в его творчестве выделяются графические листы, выполненные карандашом. Это не миниатюры, а большие по размерам картины, в которых есть объем, воздух, тщательно прорисована среда. Далеко не каждый график достигает такого уровня передачи пространства, – говорит художник Виктор Грушо-Новицкий. – Я хочу поздравить Дениса с этой выставкой, а всех нас – с тем, что в Рязани появился такой удивительный мастер.

Выставка будет работать до конца апреля по адресу: ул. Ленина, д 1.

Фото Анны Добролежи и фоторепродукции Дениса Чернова