В Сасове провел выездной личный прием граждан министр социальной защиты населения Рязанской области Денис Боков

Горожане, пришедшие на прием, обращались к областному руководителю с самыми разными вопросами. Многодетных матерей города интересовали вопросы, связанные с индексацией ежемесячной выплаты на приобретение льготного проездного билета и на содержание детей в дошкольном учреждении. Приемных семей – вопросы обеспечения путевками их детей в рязанский санаторий «Колос» в период летних каникул. На все поступившие обращения Денис Александрович дал исчерпывающие ответы. Граждане получили разъяснения, консультации.

Вместе с министром социальной защиты населения региона на вопросы жителей города отвечали помощник губернатора Рязанской области Рузия Сименеева и начальник отдел социальной защиты населения по Сасовскому району Галина Вавилкина.

Во второй половине дня региональный министр встретился с главой администрации города Сасово Евгенией Рубцовой и сотрудниками социальной защиты населения.