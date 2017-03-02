Рязанский областной художественный музей представил выставку произведений выдающихся мастеров живописи XIX- XX веков

В областном художественном музее имени И.П. Пожалостина открылась выставка «Образ русской природы», посвященная Году экологии в России. По словам директора музея, искусствоведа Марины Котовой, пейзаж до сих пор остается одним из самых распространенных жанров изобразительного искусства. В экспозиции представлены произведения выдающихся мастеров XIX столетия: И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, И.И. Левитана. Особую часть выставки составляют работы классиков отечественного искусства XX века: С.В. Герасимова, Н.М. Ромадина и других.

В залах музея представлено творчество и рязанских мастеров. Многие из них отдали дань городскому пейзажу (С.Ф. Якушевский, К.К. Шелковенко). Но все же главной для рязанских живописцев была и остается деревенская тематика, наиболее полно раскрытая в работах В.А. Минкина, В.В. Корсакова, В.И. Иванова и других художников.

Выставка буде работать до 10 апреля.