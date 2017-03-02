Учащиеся ссузов Рязанской области продемонстрировали достоинства выбранных профессий

Во Дворце молодежи города Рязани состоялся финал регионального этапа программы «Арт-Профи Форум». В нем принимали участие студенты учреждений среднего профессионального образования региона. Собравшихся в зале приветствовала заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, которая подчеркнула важность данного форума, начавшего свою работу в нашем регионе 15 лет назад.

– Я рада, что он уже столько лет востребован у нас, – отметила она. – Только представьте, многие из нынешних участников только родились тогда, а это дело уже жило и развивалось, потому что оно нужное! Ведь когда делаешь полезные дела не только для себя, но и для других, счастье распространяется вокруг. Спасибо вам за труд! Верьте в себя! Вы – надежда региона.

В 2017 году отборочный тур программы «Арт-Профи Форум» проходил с 20 января по 10 февраля в муниципальных образованиях области. Участие в нем приняли студенты 25 учреждений профессионального образования. Лучшие работы в восьми номинациях были отобраны для участия в гала-концерте – финальном этапе программы в Рязанской области. Их оценивало жюри, которое и выбрало победителей. В итоге в «Творческом конкурсе рекламы-презентации профессий» лучшим стал Скопинский электротехнический колледж. Студент этого же учебного заведения Илья Зайцев был отмечен как лучший в «Конкурсе песен о профессиях». В номинации «Выставка-ярмарка социальных инициатив» победил Новомичуринский многоотраслевой техникум. В «Конкурсе социальных проектов» победитель – Касимовский нефтегазовый колледж. За первое место в номинации «Арт-Профи - плакат» в категории «Баннер» отмечен Георгий Сметанский (Сасовский индустриальный колледж имени В.М. Шемарова), в категории «Рисунок» - Анастасия Решетникова (Рязанский железнодорожный колледж). В номинации «Арт-Профи - профессия» лучшим стал Азиз Халилов (Сасовский индустриальный колледж имени В.М. Шемарова). За «Арт-Профи - видео» наградили: в категории «Авторский видеофильм» - Рязанский многопрофильный колледж, в категории «Ролик» – Спасский политехнический техникум. Кроме того, второй год успешно проходит номинация «Арт-Профи – Команда», в которой состязаются болельщики. В этот раз победила группа поддержки Рязанского политехнического колледжа. А Гран-При увезли с собой представители Скопинского электротехнического колледжа.

Победители регионального этапа получат возможность принять участие в заочном отборочном туре Всероссийской программы «Арт-Профи Форум».