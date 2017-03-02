Активисты Народного фронта выявили факты продажи алкоголя и табака вблизи учебных учреждений Рязани

Активисты Общероссийского народного фронта провели в Рязанской области рейд по торговым объектам, осуществляющим продажу алкогольной и табачной продукции в непосредственной близости от детских и учебных учреждений Рязани. Информация о выявленных фактах незаконной продажи табака и алкоголя направлена в администрацию города, Роспотребнадзор и прокуратуру Рязанской области.

В соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством розничная продажа алкогольной продукции запрещена на расстоянии менее 50 м до границ прилегающих территорий детских и учебных учреждений, а продажа табачной продукции – на расстоянии менее 100 м по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.

Как рассказал активист регионального отделения ОНФ Илья Крюков, представители Народного фронта провели «контрольные закупки» в магазинах двух микрорайонов: Горроще и Канищеве, сохранив чеки, а затем при помощи дально- и шагомеров уточнили расстояние от мест торговли до учебных заведений в присутствии журналистов. По словам Крюкова, многие стационарные торговые объекты, осуществляющие продажу алкогольной и табачной продукции, расположены в непосредственной близости от рязанских школ, на расстоянии 30-35 м.

Как отметил член регионального штаба ОНФ, главный детский нарколог области Александр Шишков, всего общественниками было выявлено около 15 торговых точек-нарушителей. В основном, это крупные сетевые магазины. Однако и в работе некоторых небольших магазинов выявлены нарушения: в одном из них активистам Народного фронта продали сигареты и алкоголь без чека.

Как заявил Шишков, проблема носит системный характер: законодательство в части правил продажи алкогольной и табачной продукции в городе нарушается. «Любое заболевание, включая наркологические болезни, легче предотвратить, чем лечить. Ограничительные меры законодательства – это тоже профилактика. Соблюдение этих нормативов существенно облегчает работу наркологов и сохраняет здоровье подрастающего поколения», – подчеркнул он.