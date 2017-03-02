Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Надеюсь, мы станем единой командой, работающей на результат»

Временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов провел встречу с главами городов и районов области. Встреча состоялась в рамках рабочей поездки главы региона в Пронский район. Во встрече приняли участие председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров, советник врио губернатора Олег Ковалев, председатель областной Думы Аркадий Фомин, вице-губернатор Сергей Филимонов.

Выступая перед руководителями муниципалитетов, Николай Любимов сказал, что в ближайшее время планирует посетить районы области, познакомиться с положением дел на местах. Глава региона намерен заслушать отчеты глав, встретиться с активами муниципалитетов, с коллективами предприятий, профессиональными сообществами, лидерами общественного мнения.

Мы обсудим перспективы развития территорий. И после этого нам предстоит разработать единый алгоритм действий, который направлен на улучшение динамики развития области в целом и отдельных муниципальных образований. Планирую как можно лучше и в сжатые сроки изучить наш регион. Жду ваших предложений и инициатив, готов всегда на них откликнуться, – сказал, обращаясь к главам, Николай Любимов.

Врио губернатора подчеркнул, что улучшение качества жизни остается первостепенной задачей, для чего необходимо рационально использовать внутренние ресурсы и привлекать инвестиции.

– В Рязанской области уже реализуется ряд крупных проектов в промышленности, АПК, других отраслях. Конечно, они все будут продолжены и доведены до конца. Мы проведем серьезную работу для привлечения новых инвесторов. Будем делать все возможное для получения помощи из федерального бюджета на инфраструктурные и социальные проекты, которые наиболее важны для жителей области, – заявил Николай Любимов.

По словам главы региона, для развития области уже многое сделано, в том числе, по прямым поручениям Президента РФ В. В. Путина. Это, например, строительство Северного обхода Рязани, развитие базы военного гарнизона, создание и возрождение промышленных предприятий, реализация многих социальных проектов.

Уверен, что с вами вместе сможем не только сохранить, но и приумножить то, что сделано командой Олега Ивановича Ковалева, придать новый импульс социально-экономическому развитию региона. Надеюсь на вашу поддержку и на то, что мы с вами станем единой командой, в которой все работают на результат, – обратился к руководителям муниципалитетов глава региона.

Завершая свое выступление, Николай Любимов напомнил, что как кандидат от «Единой России» будет принимать участие в предварительном голосовании по отбору кандидатур на выборы губернатора области.

Депутат Госдумы РФ Андрей Макаров подчеркнул, что Николай Любимов плодотворно работал в бюджетном комитете и этот опыт, безусловно, будет полезен в его деятельности в должности главы региона.

Советник Николая Любимова Олег Ковалев, который до недавнего времени на протяжении без малого девять лет руководил регионом, поблагодарил глав за совместную работу и понимание.

– Консолидируя усилия, мы умели достигать максимального результата и в улучшении инфраструктуры в населенных пунктах, и в повышении экономического потенциала региона. Мне бы хотелось, чтобы вы продолжали так же активно, наступательно работать, оказали всю необходимую поддержку Николаю Любимову как главе региона, – сказал Олег Ковалев.