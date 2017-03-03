Море света, острова теней

Антон Успенский воплощает движение жизни в разных живописных техниках

При слове «фломастер» у многих из нас возникают смешные, «детсадовские» ассоциации. Первые рисунки, яркие и несуразные, страницы комиксов, школьные уроки труда… Не увязывается как-то в голове этот инструмент с серьезной работой художника! Но настоящий мастер всегда способен удивить. И вот стоишь перед воздушной картиной с невесомыми линиями – берег моря, облака, горы вдали – в полном очумении. Не верится, что такой живой и нежный пейзаж нарисован всего-то несколькими фломастерами. Впрочем, петербургский художник Антон Успенский, который начинал свой творческий путь в Рязани, любит играть с приемами. И это заметно по его новой выставке «Острова».

Бродя на выставке Успенского от картины к картине, невольно можешь подумать, что все эти работы создавали разные авторы. Летучие наброски фломастерами, рассказывающие о яркой и кипучей жизни где-то на других континентах. Немного тяжеловесные южные пейзажи, для которых явно не жалели темперы и масла. Объемные картины в смешанных техниках, где задействована аппликация: забор, ведущий в старый сад, можно прямо-таки почувствовать под пальцами. Довершает этот пестрый набор ошеломительно яркая серия ночных видов Москвы и Санкт-Петербурга с контрастами света и теней. Но что бы ни казалось со стороны, все полотна принадлежат одному мастеру, который всегда открыт миру и экспериментам.

Живопись – не единственное дело жизни Антона Успенского. По признанию художника, в творчестве у него был многолетний перерыв, хотя краски и «звали к себе». До 2013 года он фотографировал, путешествовал, занимался искусствоведением и семейными делами. А затем снова начал рисовать – сначала экзотические виды Каталонии и Франции, потом более привычные российские столицы. При этом заграничные улочки получаются у него светлыми, полными какой-то тихой сосредоточенности, а родные – насыщенными цветом, движением и силой. Намеренно ли это? Неизвестно. Но от сочных пейзажей Санкт-Петербурга, где небо и вода сливаются в единую полуабстрактную гармонию, невозможно оторваться.

Для Рязани экспозиция «Острова» не первая встреча с работами Успенского. Он постигал азы живописи в художественном училище имени Г.К. Вагнера, а затем некоторое время работал в художественном музее, где впоследствии проходили его персональные выставки. Но все же его творческие каникулы были значительными. А теперь и старым поклонникам, и юным зрителям есть чем растревоживать сердце. Тонкие линии, точные цвета и свечение, исходящее от каждой картины, прекрасно настраивают на начало весны. Просто встаньте напротив полотна «Город у моря» и смотрите, как ветер смахивает с домов и небес последние остатки зимней грусти…

Выставка «Острова» будет работать в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» до 27 марта.