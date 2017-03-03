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03.03.2017
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Выпуск № 39 (5326) |
Двадцать третья полоса
На здоровье
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Почему малыш молчит?

Ребенку с отставанием в речевом развитии наверстать упущенное помогают неврологи, дефектологи, логопеды
Автор фото: Дмитрий Осинин | Почему малыш молчит?
Фото: Дмитрий Осинин.

Наш эксперт

02-28-13 Тамара Фролова,
логопед отделения медицинской реабилитации для детей с нарушением функции ЦНС больницы имени Н.А. Семашко


 

Когда в семье появляется малыш, все с нетерпением ждут, когда же он начнет произносить свои первые слова. Но ожидание может затянуться, что нередко становится для родителей поводом для сильного беспокойства. В сегодняшнем выпуске «На здоровье» – о том, что такое задержка речевого развития у детей, почему это происходит и к каким специалистам обращаться с этой проб­лемой.

Когда ребенок должен начать говорить?

Задержка речевого развития – это овладение речью позже, чем в норме. Родителям следует четко знать, какие речевые навыки должны быть у малыша в определенном возрасте.

В 1 год ребенок должен произносить около 10 облегченных слов и знать названия 200 предметов (чашка, кровать, мишка, мама, гулять, купаться и т.п. повседневные предметы и действия). Ребенок должен понимать обращенную к нему речь и реагировать на нее. На вопрос «Где мишка?» – повернуть голову к мишке, а на просьбу дать руку – протянуть руку.

В 2 года ребенок должен строить фразы и короткие предложения, использовать прилагательные и местоимения, словарный запас в этом возрасте увеличивается до 50 слов (это минимум нормы), как правило, специалисты хотят услышать от ребенка хотя бы 100 слов.

В два с половиной года ребенок должен строить сложные предложения, используя около 200-300 слов, правильно произносить практически все буквы, кроме «л», «р» и шипящих, задавать вопросы «Где?», «Куда?». Ребенок должен знать свое имя, различать родных, изображать подражательно голоса основных животных и птиц. В речи появляются прилагательные – большой, высокий, красивый, горячий и т.д.

В 3 года ребенок должен говорить предложениями, объединенными по смыслу, употреблять правильно все местоимения, активно использовать в речи прилагательные и наречия (далеко, рано, горячо и т.д.).

Почему задерживается речевое развитие?

Причин тому множество, ведь отставание в речевом развитии – это не самостоятельное заболевание, а следствие неких отклонений в здоровье ребенка, нарушений работы мозга, центральной нервной системы, генетических заболеваний или психических расстройств. Специалисты установили, что к нарушению нормального становления речи у детей могут приводить различные неблагоприятные воздействия в период внутриутробного развития, преждевременные, длительные или стремительные роды, долгий безводный период, родовые травмы, асфиксия плода в родах, гидроцефалия и увеличенное внутричерепное давление, генетическая предрасположенность, психические заболевания и даже ранний перевод ребенка на искусственное вскармливание. Тяжело протекающие детские болезни, особенно в первые три года жизни, черепно-мозговые травмы или просто оставленные без внимания частые падения, понижение слуха различной степени – все это может служить причиной отставания в речевом развитии. Исследования показали, что задержкой речевого развития часто страдают дети, чьи мать или отец имеют какие-либо психические расстройства, часто ссорятся или злоупотребляют алкоголем. Задержка речевого развития свойственна детям с ДЦП, синдромом Дауна, детям с ранним детским аутизмом, синдромом гиперактивности.

Как понять, что у ребенка проблемы с речью?

С точки зрения неспециалиста легко выявить, что у трехлетки проблемы с речью, следующим образом. Пусть малыша послушает незнакомый с ним человек. Если он понимает 75% сказанного вашим крохой, а между взрослым и ребенком складывается простая диалоговая речь – то все в порядке.

Кто решает проблему?

Родителям, которые понимают, что в развитии речи их малыша что-то явно идет не так, следует обращаться, прежде всего, к своему участковому педиатру. И чем раньше, тем лучше. Вероятно, понадобится помощь узких специалистов. Невропатологи могут назначить лечение уже с 1 года, если рано установлена неврологическая патология, которая приводит или может привести к задержке речевого развития. Дефектологи начинают заниматься с детьми с 2 лет, они помогают развивать у ребенка внимание, память, мышление, моторику. Специалисты по развитию речи, педагоги-корректологи также начинают работу с детьми с 2-2,5 лет. Логопеды  помогают «поставить» звуки, учат правильно строить предложения и составлять грамотный рассказ. Большинство логопедов работают с детьми с 4-5 лет.

Статья опубликована в номере 39 (5326) от 03 марта 2017 года
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