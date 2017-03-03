Оптимизм продлевает жизнь

– Действительно ли люди с позитивным жизненным настроем являются более здоровыми?

Отвечает врач центра здоровья областной детской больницы имени Н.В. Дмитриевой Татьяна Старолетова:

– Существует большое количество научных исследований, подтверждающих прямую взаимосвязь оптимизма и здоровья. Здоровые люди более оптимистично смотрят на жизнь, а оптимистически настроенные – более здоровы. Позитивное настроение и эмоциональное равновесие повышают сопротивляемость организма к болезням, уменьшают уровень стресса, снижают восприимчивость к депрессиям, тревожным состояниям, неврологическим расстройствам.

Некоторые эксперты считают, что оптимизм является действенным средством для увеличения продолжительности жизни. Ученые следили за психологическим и физическим здоровьем группы людей в течение 30 лет. Выводы показали, что люди, считающиеся оптимистами, на 20% менее подвержены преждевременной смерти по сравнению с пессимистами. Состояние сердечно-сосудистой системы у пожилых оптимистов было в хорошем состоянии в 2 раза чаще, чем у пессимистично настроенных людей. У оптимистов в 3 раза реже развивается гипертония, ведь чем чаще человек испытывает позитивные эмоции, тем устойчивее его давление.