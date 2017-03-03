Ваш звонок важен для нас

Страховые компании напомнят рязанцам о необходимости пройти диспансеризацию

С 1 июля 2016 года в системе обязательного медицинского страхования начал работу институт страховых представителей. В их обязанности входит информационное сопровождение застрахованных лиц на всех этапах оказания медицинской помощи. Любой гражданин может позвонить по телефону «горячей» линии и задать вопрос о порядке получения полиса обязательного медстрахования, о выборе страховой медицинской организации, о том, как часто можно ее менять, и т.д.

Важной составляющей работы страховых представителей является успешное проведение профилактических мероприятий, включая диспансеризацию.

Диспансеризация взрослого населения – это углубленное обследование граждан. Ее задача – раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности, основных факторов риска развития этих заболеваний (повышенный уровень артериального давления, повышенный уровень глюкозы в крови, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела).

Диспансеризация каждому взрослому человеку положена раз в три года. Не все граждане, имеющие страховой полис, об этом знают. Соответственно, не все, подлежащие диспансеризации в тот или иной год, ее вовремя проходят. Гражданам нужно об этом напоминать.

Поэтому в ближайшем будущем застрахованные лица от представителей своей страховой компании (которая выдавала полис) будут получать напоминание о необходимости прохождения диспансеризации (по телефону, по почте, через рассылку СМС-сообщений и другими способами). Также страховые представители будут проводить анализ итогов диспансеризации, опрашивать пациентов о качестве предоставленных медицинских услуг.