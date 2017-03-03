Газон не для парковки

В числе нововведений, которые поступили на рассмотрение депутатам Государственной Думы, – закон, который направлен на то, чтобы водители, паркующие свои машины на газонах, не могли уклониться от административной ответственности.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков отметил, что «есть определенная проблема с административной ответственностью водителей, которые паркуются на озелененных территориях или клумбах». Он рассказал, что недавно Верховный Суд Российской Федерации отменил административный штраф по такому делу, который был вынесен в соответствии с региональным законодательством. В связи с этим В.Лысаков предложил «поставить точку на федеральном уровне», поддержав инициативу.

Спорные ситуации с наказанием водителей, паркующих авто в зеленой зоне, связаны в первую очередь с тем, что самого понятия «газон» в Правилах дорожного движения не существует. Сотрудники ГИБДД могут выписать штраф за нарушения, связанные с сохранностью зеленых насаждений в городе. При этом штраф в каждом регионе будет разным. Дороже всего приходится нарушителям в Москве и Санкт-Петербуре, в регионах – дешевле. Что касается назначения штрафа, то его легко можно отменить в суде. В том случае, к примеру, если гражданину удастся доказать, что зона, где он припарковал автомобиль, хоть и поросла травой, но официально газоном не является.

В настоящее время понятие «газон» определено только в московском законодательстве, в большинстве же других городов зеленая лужайка во дворе дома может быть газоном, а может и не быть. Если в судебном порядке жители домов, окружающих двор, добиваются признания газона – газоном, водителям, припарковавшим на нем авто, будет грозить штраф.

Законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за проезд и стоянку транспортных средств на озелененных территориях» будет доработан и подготовлен ко второму чтению.