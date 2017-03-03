Споры о паре

В Государственную Думу внесен проект Федерального закона «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака». Документ инициирован депутатами Московской городской Думы и призван решить проблему курения вейпов и кальянов в общественных местах.

Замещая ограниченные в потреблении сигареты, в нашей стране стали набирать популярность устройства, имитирующие курение табака (вейпы, электронные кальяны), которые до сих пор разрешено употреблять в общественных местах. Вейпы часто курят в кафе и ресторанах, в общественном транспорте, на детских площадках и рабочих местах.

В городах стремительно растет количество вейп-баров и кальянных, а также специализированных магазинов, торгующих различными устройствами, имитирующими курение табака. При этом частыми покупателями в этих магазинах становятся несовершеннолетние.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что совокупный объем продаж таких устройств в России в 2014 году превысил 110 миллионов долларов США (4,3 миллиарда рублей по среднегодовому курсу). Люди, курящие вейпы, полагают, что так называемое парение является эффективным способом отказа от вредного табакокурения. Однако научных исследований на этот счет нет.

Депутаты уверены, что «парение» и курение кальянов являются пропагандой курения табака и могут способствовать тому, что некурящие несовершеннолетние пристрастятся к табакокурению. Более того, используемые в вейпах испарительные смеси содержат вещества, которые при нагревании становятся токсичными и зачастую содержатся в различных дозировках.

Авторы ссылаются на исследования, доказывающие снижение иммунитета у людей, которые пользуются вейпами. Также научно доказано, что пропиленгликоль, содержащийся во многих испарительных смесях, вызывает аллергические реакции и сильное раздражение дыхательных путей.

В связи с этим, по мнению московских депутатов, представляется целесообразным законодательно закрепить понятия «устройства, имитирующие курение табака», «испарительные смеси», чтобы они объединили никотиносодержащие и безникотиновые испарительные смеси, электронные сигареты, электронные кальяны, электронные испарители, электронные парогенераторы и другие аналогичные устройства.

В законопроекте предлагается установить запрет на продажу данных устройств несовершеннолетним и запретить их использование в общественных местах (на территориях и в помещениях образовательных, медицинских организаций, учреждений культуры, спорта, на воздушных судах, в общественном транспорте, на детских площадках и на рабочих местах), а также установить ограничения на рекламу указанных устройств.

По материалам сайта Государственной Думы РФ