Прошу не делать взносы

Граждан пенсионного возраста могут освободить от взносов на капремонт

В Госдуму поступил законопроект о полном освобождении пенсионеров от взносов на капитальный ремонт.

Сейчас регионам дано право освобождать от взносов на капремонт собственников жилых помещений, если им исполнилось 70 лет, на 50 процентов, если 80, то на 100 процентов, правда, при условии, если они живут одни.

Депутаты Виталий Пашин и Данил Шилков предлагают дать регионам право освобождать пенсионеров от взносов на 100 процентов. Согласно Росстату, продолжительность жизни у мужчин составляет в среднем 66,2 года, у женщин – 76,9. Получается, дожить до скидки успевают не все. «Существует необходимость исключить из действующей редакции статьи возможность предоставления компенсации только лишь одиноко проживающим гражданам», – отмечают депутаты. По их словам, граждане, чтобы получить скидку, вынуждены выписывать из домов близких родственников, чтоб сократить расходы.

В том случае, если законопроект будет принят, эти неудобства уйдут в прошлое.

По материалам «Российской газеты»