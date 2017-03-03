Бумажный равен электронному?

Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект, юридически уравнивающий бумажные и электронные больничные листы

Как сообщила член Комитета, депутат Татьяна Сапрыкина, в рамках пилотного проекта электронные больничные уже выдают некоторые учреждения Астраханской, Белгородской областей, Москвы, Крыма и Севастополя. С принятием закона выдача электронных листков нетрудоспособности не будет повсеместной и обязательной. «Такая задача пока не ставится, – пояснила Сапрыкина. – Регионы будут подключаться по мере г­отовности».

Предполагается, что в новой системе сначала начнут работать крупные медучреждения и работодатели. «Хотя в перспективе возможен отказ от бумажных листков. Сегодня государство ежегодно тратит на них более 100 миллионов рублей», – уточнила депутат.

Закон, отметила она, будет способствовать переходу лечебных учреждений и внебюджетных фондов на электронный документооборот, что пойдет на пользу и пациентам, и медикам. По словам депутата, «бумаготворчество» занимает огромное количество времени в работе врача.

«Конечно, любой пилотный проект сопровождается определенными сложностями, но когда система отладится и заработает, мы увидим все плюсы этого новшества», – заключила Сапрыкина.

В случае принятия закона с 1 июля этого года бумажные и электронные больничные листы в России получат равную юридическую силу.

По материалам сайта Государственной Думы