Скидки прочь!

Депутаты предлагают запретить скидки на продажу спиртного

В Государственную Думу поступил проект федерального закона, запрещающий продавцам устраивать акции по стимулированию продаж спиртного. Авторы законопроекта подчеркивают, что хотя динамика по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма в целом положительная, есть еще меры по борьбе с «зеленым змием».

Одним из инструментов воздействия, по мнению депутатов, является законодательное регулирование проводимых торговыми сетями скидочных акций, которые служат дополнительным стимулом приобретения алкогольной продукции. Данным законопроектом предлагается ввести такую ограничительную меру, как запрет стимулирования продажи – запрет скидок на алкоголь. Основная цель законопроекта, отмечают депутаты, это защита граждан от воздействия рекламных и маркетинговых кампаний производителей и торговых сетей, направленных на повышение покупательского спроса на алкогольную продукцию.