В Рязани подведены итоги молодежного конкурса чистописания

Конкурс «Регион письма» проходил в Рязанской области уже во второй раз, его организуют региональная организация Российского союза молодежи и областная универсальная научная библиотека имени Горького. Смысл «Региона письма» заключается в том, чтобы в век цифровых технологий, когда большинство текстов мы набираем на компьютерах и планшетах, напомнить и показать, как это красиво – писать от руки.

В этом году на конкурс было подано больше 1300 работ. Согласно конкурсному заданию, участникам нужно было каллиграфическим почерком переписать отрывок из определенного литературного произведения. Наиболее активными участниками конкурса были школьники – представители 40 школ Рязани и области предоставили свои работы на суд жюри. Итоги «Региона письма» были подведены сегодня в библиотеке имени Горького, где была организована выставка лучших работ.

Самой многочисленной номинацией, как и в прошлом году, стала «Минутка чистописания»; в ней соревновались самые юные. Следом по количеству участников идут номинация «Прописные истины» (5-8 классы), «Рукописи не горят» (9-11 классы) и «Я к вам пишу» (молодые люди в возрасте до 35 лет). В каждой из номинаций было определено несколько победителей. Дипломы и подарки им вручили начальник управления министерства образования области Надежда Куликова, начальник отдела министерства молодежной политики, физической культуры и спорта региона Вячеслав Данченко, директор библиотеки имени Горького, секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина. Пять участников конкурса получили специальные призы от газеты «Рязанские ведомости», которая выступила информационным партнером «Региона письма».

Учитель русского языка и литературы из Захаровского района Ирина Татьянкина победила в номинации «Я к вам пишу…», и ее работа была представлена на выставке. Ирина Викторовна хотя и работает с учениками средних классов, но все равно большое внимание на своих уроках уделяет чистописанию. Учительница считает, что почерк у современных детей быстро портится, поскольку школьные задания они зачастую выполняют с помощью компьютера, например, набирают на нем тексты рефератов и докладов. Поэтому учительница, во-первых, сама старается писать каллиграфическим почерком, подавая тем самым пример ребятам, а во-вторых, дает ученикам такие задания, при выполнении которых необходимо писать от руки.

Как призналась Ирина Татьянкина, ей самой выполнение конкурсного задания далось не слишком легко. Пришлось потрудиться два вечера, испортить 20 листов, прежде чем написать работу. В качестве текста для переписывания педагог использовала отрывок из романа «Князь Серебряный» Алексея Толстого.