И все мечты – тебе, любимый город!

В Сасовском муниципальном культурном центре состоялось представление новой книги

Это богато иллюстрированное издание, посвященное 90-летию присвоения старинному селу Сасово статуса города.

Открывается книга историческим экскурсом. Из него можно узнать, что Сасово, по преданию, было основано почти пять веков назад, в 1543 году. Село славилось канатным производством, базарами и ярмарками. Среди совладельцев Сасова были князь Павел Гагарин, отец выдающегося философа Николая Федорова и прославленного актера Александра Ленского, а также Варвара Тургенева, мать великого писателя, впоследствии, с 1850 по 1870 годы, и он сам.

Уроженцами Сасова являются Герои Советского Союза Юрий Азовкин, Александр Мишин, Владимир Молодцов. В городе прошли детство и отрочество знаменитого конструктора-оружейника Николая Макарова, здесь долгие десятилетия жил полный кавалер ордена Славы Василий Шемаров. Своими земляками сасовцы по праву считают видных писателей и журналистов Алексея Новикова-Прибоя, Николая Богданова, Юрия Королькова, Виктора Болховитинова, всенародного песенника Александра Аверкина, фестиваль в честь которого проводится вот уже два десятка лет.

В приветственном обращении к землякам главнокомандующего вой­сками Национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова говорится: «Сегодня я хочу искренне поблагодарить всех, кто в разные годы трудился и продолжает трудиться на благо родного города. Особые слова благодарности старшему поколению, вклад которого в развитие нашего города бесценен».

В тексте гимна Сасова есть такие слова: «Земли рязанской вдохновенный край известностью овеян трудовою…» И это действительно так: здесь развиваются промышленное производство, литература, вокальное искусство, живопись, спорт, здесь становится реальной мечта о небе. Обо всем этом и повествует книга, посвященная славному городу на Цне. А завершить представление нового издания хотелось бы обращенными к отчему городу Сасово стихотворными строками:

Какая даль в твоей родной судьбе,

Душой своей ты радостен и молод!

И наши все свершения – тебе,

И все мечты – тебе, любимый город!