Традиции в цвету

На музыкально-художественный конкурс «Родная весна» съедутся более 400 детей региона

Весна – прекрасное время для творчества и новых знакомств. Все это будет в избытке у юных участников открытого конкурса-фестиваля детского народного творчества «Родная весна». В этом году он состоится в восьмой раз. Организатор – детская школа искусств №4 имени Е. Г. Попова – традиционно приурочил встречу талантов к дню рождения композитора и создателя известного народного хора – 19 марта.

Свои способности будут демонстрировать свыше 400 юных художников и музыкантов из Рязани и нескольких муниципальных образований. По словам организаторов конкурса, на «Родную весну» приедут ребята из Рыбновского, Пронского и других районов. Все участники – ученики художественных и музыкальных школ, детских школ искусств, а также члены кружков при общеобразовательных школах. Возраст вокалистов – от 6 до 18 лет, художников – от 9 до 18 лет. Особыми участниками «Родной весны» станут воспитанники детской хоровой студии при Государственном народном хоре имени Е. Попова, которая базируется в Рязанской филармонии.

Прием заявок на конкурс завершился 1 марта. До 19 марта члены жюри отберут лучшие живописные и декоративные работы. Картины, скульптуры и другие объекты можно будет увидеть на выставке в ДШИ №4. Параллельно с этим пройдут конкурсные выступления в номинации «Народное пение» и мастер-классы. Юные художники и певцы, которым удастся наиболее ярко отразить народную культуру в своем творчестве, получат призы и дипломы. «Мы пока не будем говорить, какие подарки достанутся детям, – пусть это будет сюрприз», – поделились организаторы. А сами участники смогут удивить мастерством и размахом творчества.