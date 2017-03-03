Рязанское развитие. Олег Алешин

Продолжаем рассказ о людях, вносящих заметный вклад в прогресс шахмат в регионе

Олег Алешин – международный мастер, его тренерский стаж более 10 лет. Работает в ДЮСШ «Золотые купола».

Олег Викторович играет в шахматы с самого детства. Он – многократный победитель и призер турниров разного уровня. Вот некоторые из его достижений.

В 2005 году Алешин стал чемпионом области в Высшей лиге. В 2006 году вошел в число призеров международного шахматного фестиваля, проходившего в Краснодаре. В 2009 году на Всероссийском шахматном фестивале, проходившем в Моршанске, Олег Алешин занял второе место.

В 2013 году Алешин выиграл чемпионат Рязанской области по быстрым шахматам. В том же году он занял первое место в турнире памяти Леонида Быкова, проходившем в Зарайске.

В 2015 году Алешин стал победителем новогоднего кубка по блицшахматам, который был организован управлением по физкультуре и массовому спорту администрации города Рязани.

В 2016 году он выиграл чемпионат области по классическим шахматам.

Олег Алешин так отзывается об игре: «Я благодарен шахматам. Они многому меня научили – и прежде всего, ответственному аналитическому отношению ко всему в жизни, в том числе и к тому, что напрямую бывает не связано с этой прекрасной и мудрой игрой».

Андрей Хаджиев