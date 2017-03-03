Лучшие на «Белой ладье»

В Рязани подведены итоги городского шахматного турнира «Белая ладья-2017» среди команд общеобразовательных учреждений. Участие в состязаниях приняли 84 человека. Они представляли 21 коллектив.

Первое место заняла команда гимназии № 2, на втором месте – 55-я школа, замкнул тройку лидеров коллектив из школы № 19. А вот как распределились места в личных турнирах. На 1-й доске в общем зачете победила ученица 1-й школы Ангелина Устинович, на втором месте – ученик 2-й гимназии Павел Гришин, на третьем – Дмитрий Башков из 44-й школы. На 2-й доске первенствовал Арсений Балашов из 2 гимназии, второе место занял Александр Щелоков из 19-й школы, замкнул тройку лидеров Михаил Агапов из 44-й школы. На третьей доске лучший – Глеб Бакушкин из 19-й школы, Арсений Михеев из гимназии №2 на втором месте, на третьем – Владимир Казаков из 4-го лицея. Среди девушек лучшая – Александра Минаева из 5-й гимназии, второе место заняла Анна Севостьянова из 71-й школы, на третьем – Мария Барышникова из 2-й гимназии.

Андрей Хаджиев