Не надела хиджаб – ушла из сборной

Иранская шахматистка исключена из состава национальной команды из-за того, что не покрыла волосы хиджабом

Чемпион мира, открой личико! Иранская шахматистка Дорса Дерахшани исключена из состава национальной сборной из-за того, что не покрыла волосы хиджабом во время шахматного фестиваля, прошедшего в Европе. Правда, она в этой сборной… и не была.

Это сообщение пришло на фоне происходящего как раз в Иране женского чемпионата мира, куда некоторые шахматистки отказались приехать, в том числе по причине требований играть только с покрытой головой. Шахматист и шахматный тренер, супруга шахматиста Сергея Карякина, Галия Карякина в эфире радио Sputnik рассказала, что лично знакома с иранской шахматисткой. И ее очень удивило решение национальной федерации Ирана, поскольку Дорса Дерахшани давно живет в Европе. Вот что отметила Карякина:

«Последнее время все больше организаторов шахматных турниров начали обращать внимание на внешний вид. И даже в контрактах и правилах проведения турниров, с которыми должны согласиться шахматисты, прописано, что шахматист должен быть в костюме, что он должен избегать каких-то пляжных элементов. Все указывается – про костюмы, про рубашки, туфли, закрытую одежду. Я, конечно, не видела контракта, но знаю, что там был отдельный пункт о хиджабах. По законам данной страны участницы должны находиться с покрытой головой и с закрытыми плечами, руками. Я знакома лично с этой шахматисткой. Несколько лет назад она приезжала в Москву на шахматный турнир, и на официальной церемонии открытия она была на тот момент в хиджабе, в национальном облачении. Но, насколько я знаю, уже несколько лет она живет в Европе, в Испании, где проходит обучение в университете. И уже год она не выступает за сборную Ирана по своим собственным убеждениям. И после этого заявления национальной федерации она на своей странице в Фейсбуке опубликовала заявление о том, что уже год не выступает за свою страну в соревнованиях ФИДЕ. Поэтому исключение ее немного удивляет и странно смотрится. Дорса периодически покрывала себя, но большую часть времени она ходила с непокрытой головой потому, что ведет европейский образ жизни. По ее убеждениям, насколько я знаю, если ты приезжаешь в какую-то страну, то должен уважать законы этой страны. На самом деле, Дорса – очень красивая девушка, и мне кажется, ей есть что показать».

(Информация предоставлена Радио «Спутник»)