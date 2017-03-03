Турнирная хроника

Первые победы

В Рязани в Центре детского развития «Дом и дети» прошел квалификационный турнир по шахматам для детей первого года обучения.

В соревновании приняли участие мальчики и девочки из кружков ДЮСШ «Золотые купола», Центра «Дом и дети», гимназии № 5, школ № 47 и № 39.

В число победителей и призеров в различных номинациях вошли Владислав Корнилов, Виталий Борисов, Максим Компанченко, Иван Лагуткин, Вероника Волошина, другие. Кроме того, нельзя не отметить, что 15 спортсменов выполнили норму третьего юношеского разряда.

Бронза Андрейкина

Завершился второй этап Гран-при Рапид России-2017 – открытый турнир «Серпуховский рапид», проходивший в Московской области.

Спортсмены сыграли по швейцарской системе в 11 туров. В соревнованиях принял участие и рязанский гроссмейстер Дмитрий Андрейкин. Он набрал 8,5 очка и завоевал бронзовую медаль. Определенной сенсацией на турнире стало выступление уроженца Касимова, международного мастера Дмитрия Панченко, набравшего 7,5 очка. Сейчас Панченко живет в Подмосковье, преподает в спортивной школе олимпийского резерва.

Отметим, что в турнире приняло участие более 130 шахматистов. Дмитрий Андрейкин считался фаворитом. Его международный рейтинг 2744 балла. Но первое место поделили международные гроссмейстеры Павел Понкратов из Челябинской области и Дмитрий Фрольянов из Самарской области. По дополнительным показателям победителем признан Понкратов. Андрейкин с лидерами сыграл с переменным успехом: Понкратову проиграл, у Фрольянова выиграл.

В честь воинов-интернационалистов

В Коломне прошел 14-й региональный фестиваль по быстрым шахматам «Воинам-интернационалистам посвящается».

Фестиваль проводился под патронатом Коломенского городского отделения Российского Союза ветеранов войны в Афганистане и состоял из двух турниров: «А» – общего, «Б» – среди юношей и девушек.

В турнире «А» участвовало 11 рязанцев. Выступление их можно признать успешным. Международный мастер Олег Алешин набрал 6,5 очка из 8 возможных и занял 1-е место, Андрей Соколов с шестью очками стал пятым. В командном зачете турнира «А» коллектив из Рязани в составе Олега Алешина, Андрея, Соколова, Леонида Райкина признан победителем.

Были на фестивале и специальные номинации. В категории «Участники боевых действий» рязанец Михаил Ермолаев занял 2-е место, Сергей Ефремов – 3-е место. При этом в категории «ВОИ (Всероссийское общество инвалидов)» рязанец Сергей Ефремов (инвалид войны 2-й группы) занял 1-е место, Николай Заводов (инвалид 2-й группы) занял 2-е место.

Скромнее оказались результаты рязанцев в турнире «Б» – среди юношей и девушек.

Александр Павкин набрал 5,5 очка и занял 14 место, Артем Пронкин на 16 месте, Дарио Чаппеллано на 67 месте из 120 участников. Правда, при этом Артем Пронкин в своей возрастной категории, среди участников 2003-2004 годов рождения, стал бронзовым призером.

В качестве гостя на фестивале был председатель Рязанского областного отделения «Российского Союза ветеранов войны в Афганистане» С.А. Караваев.