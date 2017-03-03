Па в стиле «мяу»

Юные танцевальные таланты приручили «Черного котенка»

В рязанском Дворце молодежи состоялся финал XXV Всероссийского хореографического фестиваля детского танца «Черный котенок – 2017». Он прошел очень красочно и интересно. Яркие танцевальные номера поднимали настроение, а оригинальные костюмы удивляли зрителей. Особенно умиляли младшие группы. Да, на такое подрастающее поколение мы смотрим с гордостью!

– Мы посетили немало фестивалей, но этот – впервые. Здесь мы заняли два первых места. Таких успехов можно добиться лишь ежедневными тренировками в полную силу. Мы очень рады, будем продолжать заниматься танцами! – говорят юные участники танцевального коллектива «Жемчужинка».

Огромная заслуга в этом и организаторов. Ведь именно они расширили рамки фестиваля (теперь «Черный котенок» стал всероссийским), давая возможность поучаствовать коллективам из самых дальних уголков нашей необъятной Родины. Приятно отметить, что к зрителям тоже отнеслись внимательно: поздравили с праздником и угощали масленичным десертом – блинами.

Конечно, судить такое мероприятие могли только профессионалы и знатоки своего дела, среди которых, например, Екатерина Стегний – магистр искусствоведения, педагог по современному танцу Рати-Гитис, хореограф Летней киноакадемии Никиты Михалкова и резиденции Black Box Центра имени Мейерхольда. А также Динара Абдуллина – артистка балета, хореограф, специалист отдела хореографического искусства Государственного Российского дома народного творчества Министерства культуры РФ. Председателем жюри был Юрий Деревягин – заведующий кафедрой народного танца Московского государственного института культуры, Заслуженный работник культуры РФ, профессор.

Каждый коллектив, желая одержать победу, постарался на славу. Подготовка костюмов, долгие репетиции, волнение – для юных артистов это преодолеть нелегко. Но им все удалось.

– На этот фестиваль мы приезжаем уже во второй раз. В прошлом году мы заняли первые места. В этот раз выступили не хуже, поэтому снова победили. Как нам это удается? Конечно же, тренировки и репетиции. Да, это нелегко, но эмоции, которые мы получаем при этом, не описать словами! – делятся впечатлениями танцоры коллектива «Ковчег».

Фестиваль действительно получился ярким и масштабным. Уверена, что все зрители остались довольны. Ну а если вдруг вы не посетили этот замечательный «праздник танца», не отчаивайтесь! В конце марта состоится не менее замечательный фестиваль – «Черный кот».

Юлия Ганьшина