Масленица в Константинове

Много солнца, много снега, много развлечений, угощений да чистый воздух – рецепт хорошего праздника! Такими и были гулянья на Широкую Масленицу в музее-заповеднике С.А. Есенина.

Тысячи гостей приехали на праздник в Константиново. На сельской площади можно было прокатиться на быстрых санях, верхом на коне или пони. За воротами усадьбы Л.И. Кашиной всех встречал скоморох-коробейник, раздававший буклеты праздника. В обжорном ряду пеклись блины, дымились мангалы, разливали горячий чай, предлагали сладости на любой вкус, а в торговых рядах можно было приобрести самые разные сувениры на память. Тут же шло ярмарочное юмористическое представление – вождение солнечного коня. В этом процессе не обошлось без Петрушки (куда ж без него!) и «волшебного» средства…

Главные события разворачивались на берегу Оки. Мальчишки и девчонки отчаянно штурмовали и защищали снежную крепость с «битами» в руках. Рядом можно было примерить кольчуги, сфотографироваться с булавой и другим русским оружием, пострелять из лука. Кружились карусели, лопались шарики-мишени, снежки попадали в «глаз» снеговика…

Малыши катались с ледяной горки, смотрели увлекательные представления кукольного театра «Бабушкины сказки», заплетали ленты-«косы». Некоторые конкурсы и игры одинаково полюбились и детям, и взрослым: эстафета с коромыслом, жонглирование блинами на сковородке, «шелыга». Как и всем знакомые масленичные состязания: перетягивание каната, бег в мешках, ходули, баклушный бой на бревне, парные и семейные лыжи.

На открытой эстраде с праздничной программой выступил народный любительский коллектив «Рязаночка». Затем на сцене началась конкурсная программа для детей и взрослых – гирю поднимали, валенок бросали, хоровод водили, в весенний хоккей играли…

К тому времени, когда в центре праздника появилась сама Масленица, большинство гостей уже связали у горбатого мосточка свои снопики из соломы. В них каждый вложил записочку со всеми невзгодами да проблемами, которые хотелось бы оставить в прошлом. Красавица Масленица попозировала, насладилась вниманием – возле нее кадриль танцевали, частушки пели – и отправилась в свой последний поход на снежную поляну у берега. Там все беды и горести, заключенные в снопиках, привязали к чучелу, вместе позвали весну – и запалили костер! Попрощались с зимой и ненастьями.

Завершился праздник, по традиции, выступлением песенно-инструментального ансамбля «Радуница» музея-заповедника С.А. Есенина в зале научно-культурного центра.