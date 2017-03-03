Контрастные «ванны»

БК «Рязань» провел два домашних матча открытых Всероссийских соревнований по баскетболу среди мужских команд Суперлиги (Первый дивизион)

Сначала, 23 февраля, «зубры», которые занимают 11-е место, в спортивном зале Дворца детского творчества сыграли со своим соседом по турнирной таблице ПБК «МБА» (Москва), затем, 26 февраля, с клубом с противоположного полюса табели о рангах – «Университетом-Югрой» (Сургут), второй командой Суперлиги-1. Итог получился контрастным.

Игру со столичной баскетбольной дружиной «рязанцы» провели без своего центрового Валентина Юрчика, который после перенесенной пневмонии завершал курс реабилитации.

«Рязань» и «МБА» не только соседи по турнирной таблице, но и во многом похожи: обе укомплектованы, в основном, молодыми баскетболистами, которым пока трудно бороться со старожилами дивизиона.

Соседи по таблице в очном поединке сыграли в быстрый баскетбол, в котором азарт порой брал верх над разумом. У «рязанцев» частенько невооруженным глазом были видны проблемы в защите, которые компенсировались не очень высоким процентом попаданий москвичей и самоотверженной игрой «рязанцев» в атаке.

Хозяева выиграли борьбу на щитах (соотношение подборов мяча 35:29), получили меньше фолов (24 против 33), точнее бросали со всех позиций, но в два раза чаще соперников теряли мяч (20 потерь против 10).

Итог получился в пользу БК «Рязань» – 85:80.

У «зубров» наиболее результативно сыграл Иван Русецкий, набравший 24 очка. Дабл-даблом отметился Евгений Карпеко (12 очков + 11 подборов).

Матч с «Университетом-Югрой» «зубры» начали с места в карьер: гостям сразу прилетело несколько «трешек» от Ивана Русецкого, Михаила Карпачева и Валентина Юрчика, который, наконец то, появился в составе.

Пару «сумасшедших» мячей забил Даниил Аксенов.

«Универ» же в первой половине встречи медленно «запрягал», проиграв ее 41:44, а во второй – быстро побежал. За третью четверть настрелял 13 очков серб Никола Лепоевич, пошел бросок у Андрея Иванова.

– Команда, видимо, поверила, что и дальше сможет переигрывать «Университет-Югру» за счет нападения. А это очень сложно, практически невозможно. Даже при наличии таких мастеров, как Никола Лепоевич, выигрывает игры защита, – скажет после игры главный тренер БК «Рязань» Денис Тимаков.

«Зубры», как могли, противостояли разыгравшимся «школярам» (после третьей четверти они проигрывали 60:68), но в заключительной десятиминутке не выдержали натиска (12:21).

В итоге БК «Рязань» проиграл «Университету-Югре» со счетом 72:89.

Под стать результату получилась и статистика. Хозяева проиграли борьбу за отскок (соотношение подборов 38:43), гораздо чаще соперников теряли мяч (17 потерь против 7), были менее точны в бросках со средних дистанций (51% попаданий против 57%) и со штрафа (75% против 83%), но точнее бросали из-за дуги (29% против 25%).

В составе нашей дружины вновь наиболее результативно сыграл Иван Русецкий, набравший 18 очков. Очка до дабл-дабла не дотянул Михаил Карпачев (9 очков + 11 подборов).

– В первой и второй половинах в форме БК «Рязань» были две разные команды. В первую очередь это касается игры в защите. Никак мы не можем уйти от огромного количества потерь, когда наши игроки просто сами «отдают» мячи в руки соперника, – подвел итог матча Денис Тимаков.

Победа и поражение в двух домашних матчах с «МБА» и «Университетом-Югрой» не изменили положения БК «Рязань» в турнирной таблице: он по-прежнему на 11-й строчке.

5 марта БК «Рязань» дома играет с БК «Самара».

Александр Кащеев

Фото автора