Областная общественно-политическая газета
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03 марта 2017 года
№ 39 (5326)
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03.03.2017
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Выпуск № 39 (5326) |
Пятнадцатая полоса
Спорт
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Турнир отцов

В футбольном матче, прошедшем в спорткомплексе «Буревестник», за медали сражались папы воспитанников детской футбольной школы «Юниор»
Турнир отцов

Футбольная школа «Юниор», филиалы которой действуют по всей стране, в Рязани открылась год назад. Команда была сформирована уже в июле, а в августе юные рязанские футболисты приняли участие в первом открытом турнире для детей 5-7 лет в Калуге, где заняли 4-е место. Поскольку в школе занимаются дети в возрасте от 3 лет, роль родителей в воспитании юных футболистов велика. В минувшие выходные отцы сами вышли на футбольную площадку. Со старшим тренером спортивной школы «Юниор-Рязань» Русланом Немировским мы побеседовали после матча.

 – Кому принадлежит идея вывести на площадку отцов?

Р.Н. – Идея провести такой турнир возникла спонтанно. Как-то после тренировки мы обсуждали планы работы школы на 2017-й год и решили провести турнир среди родителей. Папы приводят своих детей на тренировку и наблюдают за их игрой. Многие так азартно «болеют» на трибунах за своих чад, что того и гляди сами выйдут на площадку. Вот мы и подумали, что было бы интересно поменять отцов и сыновей местами. Идею поддержали руководитель рязанского филиала школы «Юниор» Александр Николаевич Цаплин и старший тренер Владимир Игоревич Москвитин.

 – Почему ты сам решил выйти на площадку, хотя, вроде, пока не отец?

Р.Н. – Я тренирую детишек отцов, которые доверили мне своих детей. Воспитываю в них дисциплину, силу воли и учу играть в футбол. Тренер – он как отец, а значит, я имел полное право выйти на площадку. Поначалу не хотел участвовать в турнире. Берегу свои ноги для выступлений в соревнованиях по футбольному фристайлу. Вхожу в сборную России по роуп скипингу. Летом буду участвовать в европейских соревнованиях в Италии.

– Почему же ты все-таки решил выступить, если изначально не планировал играть?

Р.Н. – Я люблю футбол, и именно спорт когда-то помог побороть астму. Свою любовь я хочу передать воспитанникам. Для них я должен быть примером во всем. Ведь почему папы так азартно играли в футбол? Да потому что на трибунах за них «болели» сыновья. Это многое значит как для родителей, так и их детей. И для меня, как для тренера. Если отцы умело играют в футбол, а так на турнире и было, то дети на них совсем по-другому смотрят. Родители становятся более авторитетными для своих сыновей. Я думаю, что такие турниры необходимо проводить хотя бы раз в квартал. К тому же это еще и пропаганда здорового образа жизни.

 – Какие еще турниры проводились в школе «Юниор» и насколько успешными они были для юных рязанских футбо­листов?

Р.Н. – Недавно мы провели межфилиальный турнир для детей всех возрастов «Новогодний Макс». Участвовали мы в областном турнире в Новомичуринске, где заняли 2-е место. Двух мальчишек – Даниила Кобзева и Илью Красавина – я отправлял в столичный «Локомотив». Даниила в клуб приняли и сказали, что в апреле будут комплектовать сборную клуба, и уже в ней он будет играть. На мой взгляд, Даниил – мальчишка способный, и все у него получится. Илья на смотрины еще не ездил, но в нем я тоже уверен.

 – Ну а теперь вернемся к турниру отцов. Как сыграли команды?

Р.Н. – Команда, за которую я играл, заняла первое место из 12 команд. Соперники были серьезные. Как оказалось, родители наших учеников достойно играют в футбол и показывают хорошие навыки владения мячом. У нас было четыре победы и одна ничья. На моем счету четыре забитых мяча, один из которых – с центра поля в верхний угол ворот. Я уже задумываюсь над тем, чтобы вернуться в футбол.

Статья опубликована в номере 39 (5326) от 03 марта 2017 года
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