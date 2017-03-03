На ковер приглашаются

В СДЮСШОР «Родной край-спорт» прошел XXIII Открытый всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти воинов-рязанцев, погибших в Афганистане

Эти ежегодные соревнования, по признанию организаторов и тренеров, являются одними из самых масштабных и серьезных для спорт­сменов всей России и ближнего зарубежья. В 2017 году в Рязань съехались самбисты 2001-2002 годов рождения из Израиля, Молдовы, Украины, Казахстана, Республики Беларусь, а также из 14 областей России. Есть у турнира и своя особенная, наполненная духом патриотизма атмосфера.

На открытии турнира присутствовали почетные гости, среди которых – председатель областной федерации самбо, председатель совета директоров Финансово-промышленной компании «Инвест» Галина Трушина, заместитель председателя правления Рязанской областной организации ветеранов «Боевое братство» Игорь Бархансков, основатель турнира, заслуженный тренер России, судья международной категории Николай Никитин, а также участники боевых действий в Афганистане – тренеры по борьбе самбо.

На торжественном открытии соревнований Николай Никитин поведал о том, с чего турнир начинался.

– В 1995 году ко мне пришел мой воспитанник Дима Марон и предложил провести соревнования памяти наших погибших в Афганистане ребят, – вспоминает Николай Васильевич. – Дима сам воевал. Мы вспомнили про Сережу Калинкина, который погиб в самом начале афганской войны, в октябре 1980 года. Друг Димы Марона, Женя Дахновский, погиб уже в дни вывода войск из Афганистана – 2 августа 1988 года. Вспомнили об Алексее Мельникове. Я охотно согласился, хотя в 1995 году были очень сложные экономические условия. Стране в то время было не до турниров. Нас поддержали в Рязанской областной организации инвалидов вой­ны в Афганистане. Первый турнир мы провели в спортзале завода «САМ». На него приехали самбисты со всей страны, что нас очень вдохновило. Мы поняли, что турнир будет жить и развиваться. Потом площадки менялись, но владельцы залов нигде с нас не брали арендную плату, понимая важность и значимость турнира. Три года назад соревнования стала проводить СДЮСШОР «Родной край – спорт». Здесь – отличная база для самбистов. К трем погибшим в Афганистане ребятам прибавился наш четвертый воспитанник Дима Максимов, погибший в 1999 году на Северном Кавказе.

В гости к участникам XXIII турнира пришел участник боевых действий в Афганистане Валерий Кучумов. По внешним признакам героя в нем не увидишь. Нет косой сажени в плечах. Обычный, как и все его друзья. Но когда объявили, что он награжден орденом Боевого Красного Знамени, в зале зааплодировали, а после церемонии открытия турнира Валера рассказал, что в Афганистан он попал в 1984 году. Службу начинал в спецназе ВДВ, в Чучкове. Там увлекся единоборствами. Через три месяца принял присягу и был направлен в узебкский город Чирик, где дислоцировалась учебная часть. Еще три месяца ползал по горам, ходил по азимуму, учился укрываться от противника. Орден получил за боевую операцию, в которой едва не погиб.

– Нашей группе была поставлена задача высадиться с «вертушки» на высокой точке и передавать по радиостанции координаты мест нахождения противника, – рассказывает Валерий Кучумов. – Получилось так, что мы как раз высадились на вражескую точку. Один наш вертолет сгорел. Ребята некоторые погибли. Мы вступили в бой. Душманы испугались и сбежали вниз. Мы заняли их точку. Задача была выполнена.

Такие рассказы не только помогают нынешнему поколению юношей глубже познать историю нашей страны, но и получить эмоции, которые потом выплескиваются на борцовском ковре в борьбе за спортивные награды.

На церемонию открытия каждый год организаторы приглашают родителей погибших спорт­сменов. В зале звучат патриотические песни. Свою удаль в рукопашной схватке демонстрируют курсанты Рязанского высшего военного десантного командного училища имени генерала армии В.В. Маргелова.

– Эти мероприятия имеют очень мощное воспитательное значение, – говорит основатель турнира Николай Никитин. – Они способствуют развитию патриотизма. Многие ребята, прошедшие через турнир, потом встречаются и благодарят нас. А те мальчишки, что вышли на ковер в этом году, теперь уже знают о предшественниках, с честью выполнивших свой воинский долг.

За два дня соревнований на ковер вышли около 200 спортсменов в 10 весовых категориях. Победителями и призерами из числа рязанцев стали: Иван Гришакин (вес до 42 килограммов – 3 место), Виталий Харитонов (вес до 46 килограммов – 3 место), Вячеслав Лунин (вес до 66 килограммов – 3 место), Артем Конуркин (вес до 72 килограммов – 2 место), Степан Чичерин, Илья Мордвинов, Егор Гук и Даниил Нефедов (вес до 78 килограммов – соответственно 1, 2 и два 3 места), Александр Лобанов и Глеб Никоненко (вес свыше 84 килограммов – соответственно 1 и 2 места).