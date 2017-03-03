На ковер приглашаются

Областная общественно-политическая газета
04:14 МСК
Пятница
03 марта 2017 года
№ 39 (5326)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Заместитель главы администрации города Сасово Рязанской области провела рабочую встречу с новым председателем организации общества слепых В Рязани будут готовить магистров по направлению «Химическая технология» Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Надеюсь, мы станем единой командой, работающей на результат» За сутки на дорогах Рязанской области произошло 54 ДТП В Сасове Рязанской области проверяют качество дорог В Рязани стартовал конкурс на корпоративный талисман XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов Новых семей в Рязанской области за прошлый год создано на полторы тысячи меньше, чем за предыдущий В Сасове провел выездной личный прием граждан министр социальной защиты населения Рязанской области Денис Боков На рязанский музыкально-художественный конкурс «Родная весна» съедутся более 400 детей региона Активисты Народного фронта выявили факты продажи алкоголя и табака вблизи учебных учреждений Рязани Выставка нового члена Союза художников России открылась в Рязани Глава Рязанского региона Николай Любимов находится с рабочей поездкой в Пронском районеВ автоматизированной информационной системе ГТО зарегистрировано более 40 тысяч жителей Рязанской областиУчащиеся ссузов Рязанской области продемонстрировали достоинства выбранных профессий Житель Рязанской области вломился в чужую квартиру и отобрал у хозяина мобильник и продукты Житель Рязанской области ограбил дачу Активное строительство новых школ в рязанском регионе продолжится В Рязани инспектора ДПС, попавшегося на мелкой взятке, отправили под суд За ночь с улиц Рязани вывезли 309 кубометров снега Новости НХЛ: «Здоровье» оказалось сильнее «Энергии», а «Шкода-Рязань» одолела «Сталькомплект»Рязанский областной художественный музей представил выставку произведений выдающихся мастеров живописи XIX- XX веков Из-за ремонта на водопроводе жители домов по двум улицам Рязани остались без холодной воды Жительница Рязани собиралась продать диван, но лишилась сбережений Утром в Рязани иномарка сбила ребенка Директор михайловской ДЮСШ «Метеор» Дмитрий Медведев побывал в командировке в Ханты-Мансийске
Главная страница / Новости Рязани и области
03.03.2017
Просмотров: 50
Выпуск № 39 (5326) |
Четырнадцатая полоса
Спорт
Версия для печати

На ковер приглашаются

В СДЮСШОР «Родной край-спорт» прошел XXIII Открытый всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти воинов-рязанцев, погибших в Афганистане
На ковер приглашаются

Эти ежегодные соревнования, по признанию организаторов и тренеров, являются одними из самых масштабных и серьезных для спорт­сменов всей России и ближнего зарубежья. В 2017 году в Рязань съехались самбисты 2001-2002 годов рождения из Израиля, Молдовы, Украины, Казахстана, Республики Беларусь, а также из 14 областей России. Есть у турнира и своя особенная, наполненная духом патриотизма атмосфера.

На открытии турнира присутствовали почетные гости, среди которых – председатель областной федерации самбо, председатель совета директоров Финансово-промышленной компании «Инвест» Галина Трушина, заместитель председателя правления Рязанской областной организации ветеранов «Боевое братство» Игорь Бархансков, основатель турнира, заслуженный тренер России, судья международной категории Николай Никитин, а также участники боевых действий в Афганистане – тренеры по борьбе самбо.

На торжественном открытии соревнований Николай Никитин поведал о том, с чего турнир начинался.

– В 1995 году ко мне пришел мой воспитанник Дима Марон и предложил провести соревнования памяти наших погибших в Афганистане ребят, – вспоминает Николай Васильевич. – Дима сам воевал. Мы вспомнили про Сережу Калинкина, который погиб в самом начале афганской войны, в октябре 1980 года. Друг Димы Марона, Женя Дахновский, погиб уже в дни вывода войск из Афганистана – 2 августа 1988 года. Вспомнили об Алексее Мельникове. Я охотно согласился, хотя в 1995 году были очень сложные экономические условия. Стране в то время было не до турниров. Нас поддержали в Рязанской областной организации инвалидов вой­ны в Афганистане. Первый турнир мы провели в спортзале завода «САМ». На него приехали самбисты со всей страны, что нас очень вдохновило. Мы поняли, что турнир будет жить и развиваться. Потом площадки менялись, но владельцы залов нигде с нас не брали арендную плату, понимая важность и значимость турнира. Три года назад соревнования стала проводить СДЮСШОР «Родной край – спорт». Здесь – отличная база для самбистов. К трем погибшим в Афганистане ребятам прибавился наш четвертый воспитанник Дима Максимов, погибший в 1999 году на Северном Кавказе.

В гости к участникам XXIII турнира пришел участник боевых действий в Афганистане Валерий Кучумов. По внешним признакам героя в нем не увидишь. Нет косой сажени в плечах. Обычный, как и все его друзья. Но когда объявили, что он награжден орденом Боевого Красного Знамени, в зале зааплодировали, а после церемонии открытия турнира Валера рассказал, что в Афганистан он попал в 1984 году. Службу начинал в спецназе ВДВ, в Чучкове. Там увлекся единоборствами. Через три месяца принял присягу и был направлен в узебкский город Чирик, где дислоцировалась учебная часть. Еще три месяца ползал по горам, ходил по азимуму, учился укрываться от противника. Орден получил за боевую операцию, в которой едва не погиб.

– Нашей группе была поставлена задача высадиться с «вертушки» на высокой точке и передавать по радиостанции координаты мест нахождения противника, – рассказывает Валерий Кучумов. – Получилось так, что мы как раз высадились на вражескую точку. Один наш вертолет сгорел. Ребята некоторые погибли. Мы вступили в бой. Душманы испугались и сбежали вниз. Мы заняли их точку. Задача была выполнена.

Такие рассказы не только помогают нынешнему поколению юношей глубже познать историю нашей страны, но и получить эмоции, которые потом выплескиваются на борцовском ковре в борьбе за спортивные награды.

На церемонию открытия каждый год организаторы приглашают родителей погибших спорт­сменов. В зале звучат патриотические песни. Свою удаль в рукопашной схватке демонстрируют курсанты Рязанского высшего военного десантного командного училища имени генерала армии В.В. Маргелова.

– Эти мероприятия имеют очень мощное воспитательное значение, – говорит основатель турнира Николай Никитин. – Они способствуют развитию патриотизма. Многие ребята, прошедшие через турнир, потом встречаются и благодарят нас. А те мальчишки, что вышли на ковер в этом году, теперь уже знают о предшественниках, с честью выполнивших свой воинский долг.

За два дня соревнований на ковер вышли около 200 спортсменов в 10 весовых категориях. Победителями и призерами из числа рязанцев стали: Иван Гришакин (вес до 42 килограммов – 3 место), Виталий Харитонов (вес до 46 килограммов – 3 место), Вячеслав Лунин (вес до 66 килограммов – 3 место), Артем Конуркин (вес до 72 килограммов – 2 место), Степан Чичерин, Илья Мордвинов, Егор Гук и Даниил Нефедов (вес до 78 килограммов – соответственно 1, 2 и два 3 места), Александр Лобанов и Глеб Никоненко (вес свыше 84 килограммов – соответственно 1 и 2 места).

Статья опубликована в номере 39 (5326) от 03 марта 2017 года
Конкурс грамотеев
Контрастные «ванны»
БК «Рязань» провел два домашних матча открытых Всероссийских соревнований по баскетболу среди мужских команд Суперлиги (Первый дивизион)
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Стратегия перемен
Временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов начал знакомство с областью с посещения новой сельской школы и встречи с руководителями городов и районов
Людмила Иванова
РВ ТВ
Расстояние имеет значение
Почему алкоголь и сигареты продают там, где их быть не должно?
Димитрий Соколов
Событие
Демографические события
Органы ЗАГС региона подвели итоги работы за 2016 год и наметили планы на 2017-й
Татьяна Железнова
Событие
Неделя глазами экспертов
Собеседник
Не просто окружающая среда
Она должна быть благоприятной. Над этим работает природоохранная прокуратура
Лада Петрова
Читатель - газета
Учимся раздельному сбору мусора
Читатель - газета
Памятник Агапкину – в Рязани
Увековечить имя создателя легендарного марша «Прощание славянки» в Рязани предлагает совет ветеранов Академии ФСИН России
Вячеслав Астафьев
Читатель - газета
Как не остаться без трудовой пенсии
Актуально
От слов к делу
Актуально
«Мир» пришел на заправки
Крупнейшие сетевые АЗС начали принимать карты российской платежной системы
Актуально
А ты пойдешь на выборы?
Тема дня
Где найти сиделку?
Сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения города Рязани ухаживают за тяжелобольными людьми
Ольга Драган
Без барьеров
Горы для всех
Почему дети с синдромом Дауна встали на лыжи
Вячеслав Астафьев
Спорт
Контрастные «ванны»
БК «Рязань» провел два домашних матча открытых Всероссийских соревнований по баскетболу среди мужских команд Суперлиги (Первый дивизион)
Спорт
Турнир отцов
В футбольном матче, прошедшем в спорткомплексе «Буревестник», за медали сражались папы воспитанников детской футбольной школы «Юниор»
Вячеслав Астафьев
Культура
Масленица в Константинове
Елена Коренева
Культура
Па в стиле «мяу»
Юные танцевальные таланты приручили «Черного котенка»
Игры разума
Рязанское развитие. Олег Алешин
Игры разума
Лучшие на «Белой ладье»
Игры разума
Не надела хиджаб – ушла из сборной
Иранская шахматистка исключена из состава национальной команды из-за того, что не покрыла волосы хиджабом
Игры разума
Турнирная хроника
Наши новости
Я к вам пишу…
В Рязани подведены итоги молодежного конкурса чистописания
Людмила Иванова
Наши новости
И все мечты – тебе, любимый город
В Сасовском муниципальном культурном центре состоялось представление новой книги
Владимир Хомяков
Наши новости
Традиции в цвету
На музыкально-художественный конкурс «Родная весна» съедутся более 400 детей региона
Татьяна Клемешева
Территория закона
Газон не для парковки
Марина Шерфединова
Территория закона
Споры о паре
Территория закона
Прошу не делать взносы
Граждан пенсионного возраста могут освободить от взносов на капремонт
Территория закона
Бумажный равен электронному?
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект, юридически уравнивающий бумажные и электронные больничные листы
Территория закона
Скидки прочь!
Депутаты предлагают запретить скидки на продажу спиртного
Территория закона
Бессрочно
Бесплатная приватизация жилья в России стала бессрочной
На здоровье
Почему малыш молчит?
Ребенку с отставанием в речевом развитии наверстать упущенное помогают неврологи, дефектологи, логопеды
Людмила Иванова
На здоровье
Оптимизм продлевает жизнь
На здоровье
Ваш звонок важен для нас
Страховые компании напомнят рязанцам о необходимости пройти диспансеризацию
Людмила Иванова
Персона
На пуантах
Траектория жизни человека не всегда зависит только от него
Ирина Сизова
Фотовзгляд
Щенячьи восторги
Дмитрий Осинин
Вернисаж
Море света, острова теней
Антон Успенский воплощает движение жизни в разных живописных техниках
Татьяна Клемешева
№ 39 (5326) от
03 марта 2017
Архив номеров
В свежем номере
Стратегия перемен
Временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов начал знакомство с областью с посещения новой сельской школы и встречи с руководителями городов и районов
Расстояние имеет значение
Почему алкоголь и сигареты продают там, где их быть не должно?
Демографические события
Органы ЗАГС региона подвели итоги работы за 2016 год и наметили планы на 2017-й
Неделя глазами экспертов
Не просто окружающая среда
Она должна быть благоприятной. Над этим работает природоохранная прокуратура
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
1. Масленица в Рязани: дождь и слякоть праздник не испортили
2. На Масленице в Рязани блины выпекали со скоростью 300 штук в час
3. Глава Рязанского региона Николай Любимов находится с рабочей поездкой в Пронском районе
4. Возможности развития
5. В день рождения филармонии ее поздравят артисты – выходцы из Рязани
6. В Рязани на выставке военной техники можно было увидеть плавающий танк
7. В Рязани «Единая Россия» дала старт предварительному голосованию
8. На Губернском балу в Рязани впервые прошел показ мод
9. Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов: «Реализация инвестпроекта по строительству молочного комплекса совместно с тайской компанией «Чароен Покфанд Групп» позволит в числе прочего освоить в регионе неиспользуемые сегодня сельхозпашни»
10. Глава рязанского региона Николай Любимов принимает участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанские ведомости, 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru