Областная общественно-политическая газета
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03 марта 2017 года
№ 39 (5326)
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03.03.2017
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Выпуск № 39 (5326) |
Девятая полоса
Общество
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Конкурс грамотеев

Конкурс грамотеев

Дорогие друзья! Обращаюсь к тем, кто принял участие в конкурсе грамотеев, объявленном в первом выпуске «Языкового портала» (3 февраля нынешнего года).

Вы не представляете, сколько положительных эмоций получили работники редакции, читая ваши письма! Подкупил серьёзный и честный подход к решению поставленной задачи, тронули искренность и доверчивость, заинтересовали воспоминания, порадовали размышления о русском языке… Спасибо вам, родные! Просится именно это слово – «родные», поскольку почувствовалось удивительное единение на почве любви к нашему языку… А это ли не самая родственная связь? Будем дружить и дальше? Правда?

Не могу не перечислить всех, кто откликнулся. Это жители Рязани: Елена Николаевна Кузьменко (Елена Николаевна, доб-рого Вам здоровья!), Надежда Константиновна Стрекалова (1937 г.р.), Полина Андреевна Пыченкова (1937 г.р.), Мария Андреевна Горбачёва, Оля Андрианова, Александр Александрович Агафонов, Анастасия Лапина, Валерия Тимонина, Светлана (называем всех участников конкурса так, как они представились), ООО «Водоканал» (очевидно, совместная работа). А также Тамара Алексеевна Горбунова и Владимир Михайлович Провоторов (69 лет) из Спасска. Уважаемый Владимир Михайлович, спасибо Вам за добрые слова в адрес нашего «Языкового портала». Он будет выходить один раз в месяц (ориентировочно: первая пятница каждого месяца).

Надо сказать, что большинство конкурсантов справилось с довольно сложным упражнением весьма неплохо. Больше всего ошибок, как это ни странно, допущено в постановке знаков препинания.

Друзья, надеюсь, что вы сохранили свои черновики (или запомнили все вставленные буквы и знаки) и сможете их сверить с правильно выполненным заданием. Итак, проверяем:

Хорошо идти по земле ранним утром. Воздух ещё не знойный, но уже не холодный, приятно освежает. Солнце, ещё не вошедшее в силу, греет бережно и ласково. Под косыми лучами весьма неяркого утреннего света всё кажется рельефнее, выпуклее: и мостик через неширокую, но полную водой канаву, и деревья, подножья которых еще не затоплены тенью, а темно-зеленые верхушки влажно поблескивают, и невысокие, но сплошь покрытые бессчётным количеством листьев кусты. Даже небольшие неровности на дороге и по сторонам её бросают свои маленькие тени, чего уже не будет в жаркий полдень.

В лесу то и дело попадаются чёрные болотца. Рядом с ними зеленеет некошеная трава. Иногда из глубины безгранично обширного леса прибежит журчащий ручеёк. Он пересекает дорожку и торопливо скрывается в смешанном лесу. А в одном месте из лесного мрака выполз, словно гигантский удав, сочный, пышный поток мха. В середине его почти неестественной зелени струится ярко-коричневый ручеек.

Нужно сказать, что коричневая вода этих мест нисколько не мутна. Если зачерпнуть ее граненым стаканом, окажется, что она почти прозрачна, но сохраняет при этом золотистый оттенок. Видимо, очень уж тонка та торфяная взвесь, что придает ей этот красивый цвет.

Километра через два, слева и справа от дороги, потянулись дикорастущие кусты, какие могут произрастать только по берегам небольшой речонки.

И, наконец, – та-та-та-там – имя победителя!

Пыченкова Полина Андреевна! Искренние поздравления! И обещанный приз – прекрасно изданная энциклопедия «Мудрость тысячелетий». Полина Андреевна, мы позвоним Вам в ближайшее время – и награда найдёт героя!

А теперь новое задание

Поставьте ударение в следующих словах:

Снимок 

Статья опубликована в номере 39 (5326) от 03 марта 2017 года
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