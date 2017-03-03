Областная общественно-политическая газета
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03 марта 2017 года
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03.03.2017
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Выпуск № 39 (5326) |
Восьмая полоса
Без барьеров
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Горы для всех

Почему дети с синдромом Дауна встали на лыжи
Автор фото: Людмила Иванова | Горы для всех
Фото: Людмила Иванова.

На склонах спортивно-развлекательного комплекса «Семено-Оленинское», под Рязанью, всегда многолюдно. Вместе со взрослыми горнолыжную технику осваивают и дети. С недавних пор на лыжах катаются даже те, кто в школе по болезни освобожден от физкультуры.

Программа «Лыжи мечты»

У юного москвича Же­ни Белоголовцева, страдающего тяжелой формой ДЦП, с детства была мечта – стать здоровым. Но чего только не перепробовали родители мальчишки, ни один метод не помогал. Однажды они прочитали в Интернете информацию о том, что за рубежом такие заболевания лечат на горнолыжных курортах. Ближайший отпуск Наталья и Сергей Белоголовцевы вместе со своим сыном Женей провели в Соединенных Штатах Америки.

– После 10-дневного цикла тренировок на горнолыжном склоне парня словно подменили, – рассказывает исполнительный директор программы «Лыжи мечты» Елена Козаченко. – Врачи констатировали явное улучшение состояния здоровья. Супруги Белоголовцевы решили, что, уж если получается оздоравливать детей за рубежом, значит, и в России обязательно получится. В 2014 году Наталья и Сергей разработали всероссийскую социальную инновационную программу терапевтического спорта для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья «Лыжи мечты». На сегодняшний день ее успешно осваивают более 3500 участников от 3 до 62 лет в 19 регионах на 29 горнолыжных склонах России.

В каких-то регионах не нашлось места для тренировок (рельеф местности оказался равнинным), где-то власти не пошли навстречу, органы соцзащиты не проявили должной инициативы, родители больных детей оказались пассивными. В Рязани инициативу Белоголовцевых поддержали в региональном министерстве по делам территориальных образований и общественных объединений.

– Мы увидели в этой уникальной программе огромную пользу для детей с ограниченными возможностями здоровья, – говорит начальник отдела по работе с общественными объединениями и политическими партиями Наталья Рубина. – Правительство приняло решение всячески содействовать реализации программы «Лыжи мечты» на территории Рязанской области.

На сегодняшний день исследовательская работа по результативности программы «Лыжи мечты» возглавлена главным детским реабилитологом страны, профессором Татьяной Батышевой. Программу также поддерживает директор «Российского научно-практического центра физической реабилитации детей-инвалидов» при ВНИИФК Нина Гросс.

– Дети с ДЦП часто сидят в колясках в неправильной позе, они не умеют переносить центр тяжести с одной ноги на другую, поэтому не могут стоять, не могут ходить, – говорит Нина Гросс. – Почему «Лыжи мечты» – это гениально? Лыжи координируют движения, соединяют зрительный, слуховой, проприоцептивный анализаторы с вестибулярным аппаратом, тренируют перенос общего центра тяжести». Одной из основных целей Программы является создание системы медицинского анализа эффективности программы в масштабах страны.

Бизнес, общественность и родители

Программа «Лыжи мечты» стартовала в Рязани три года назад. Место для тренировок участникам программы предоставили учредители спортивно-развлекательного комплекса «Семено-Оленинское» на своих горных склонах.

– Мы с первых дней наблюдаем за спортивными успехами детей, – говорит руководитель комплекса Денис Астахов. – Видим, как растет их спортивное мастерство. Мы хотим, чтобы это дальше продолжалось. Надеемся, что у нас детям хорошо. Мы уже вручили им сертификат на пользование услугами нашего комплекса на следующий зимний спортивный сезон.

В 2016 году региональная общественная организация по поддержке людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Добрые сердца» выиграла грант. Родители теперь освобождены от финансовых вложений.

– За счет средств гранта мы приобрели специальное оборудование, которое помогает детям находиться на горных склонах в безопасности, – говорит председатель правления региональной общественной организации «Добрые сердца» Элина Мальцева. – Теперь дети получили возможность заниматься на горнолыжном комплексе бесплатно, а сегодня мы впервые за три года провели в Семено-Оленинском для наших детей спортивный праздник «Горы для всех».

Горы для всех

В этом году Олег Кузин впервые встал на горные лыжи. Уже через несколько тренировок Олег Львович уверенно скатывался по склону в Семено-Оленинском. Те, кто его впервые видит, думают, что он инструктор, а мальчишка, который постоянно катается рядом, – его воспитанник.

– Мой сын Артем начал заниматься горными лыжами в декабре 2016 года, – говорит Олег Кузин. – Я не сдержался и стал кататься вместе с ним. С начала занятий мы провели более 20 тренировок, и я замечаю, что у сына улучшилась осанка, он стал более активным, координированным. Теперь я сам увидел, что детям с синдромом Дауна эти занятия здорово помогают.

Спортивные достижения детей фиксируют не только родители. Неделю назад в Тюмени были проведены III всероссийские игры «Лыжи мечты» среди детей-инвалидов. Девятилетняя рязанская школьница София Мазурова завоевала на этих соревнованиях бронзовую медаль. На трассе за дочь «болели» ее родители – Ольга и Виктор Мазуровы.

– Мы хотим сказать, что и авторы программы «Лыжи мечты», и наши инструкторы по горным лыжам – большие молодцы, – говорит Виктор Мазуров. – Они даже не представляют, какую важную работу выполняют! Мы им во всем стараемся помогать.

Софию Мазурову на соревнованиях в Тюмени сопровождал ее инструктор Евгений Горцовский. В начале сезона он прошел обучение по программе «Лыжи мечты» в Москве.

– Занятия у нас проходили в «Крылатском», – говорит инструктор Евгений Горцовский. – Нас обучали особенностям общения с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья. Мы изучали медицинскую подготовку. Вместе со мной обучался еще Алексей Морозов. Пока мы работаем вдвоем. Работа нам очень нравится, а главное, мы видим ее результат, и это очень радует.

К сожалению, инструкторов по работе с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья, в спортивных вузах не готовят. На сегодняшний день эту задачу пока берут на себя благотворительные фонды.

– К сожалению, нам сейчас очень не хватает инструкторов, – говорит исполнительный директор программы «Лыжи мечты» Елена Козаченко. – Занятия у них проходят по индивидуальной программе «тренер – ученик». Заработная плата такая же, как и у тренеров, работающих со здоровыми детьми. И главное, необходимо желание самих инструкторов работать с детьми, а подобная инициатива встречается не часто. У нас в «Крылатском», где базируются организаторы программы «Лыжи мечты», работают 14 инструкторов, а очередь детей на занятия с ними – 500 человек. Мы пытаемся привлекать партнеров, в том числе и в регионах. Хотелось, чтобы нам шли навстречу, поскольку дело, которым мы занимаемся, сегодня очень необходимо многим больным детям как эффективное средство реабилитации.

На спортивном празднике «Горы для всех» дети вместе с родителями покатались на лыжах, приняли участие в игре «Веселые старты», с аппетитом полакомились горячей кашей из передвижной кухни Рязанского высшего военного командного десантного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, попили чаю и разъехались по домам. Завтра – снова на тренировку.

Статья опубликована в номере 39 (5326) от 03 марта 2017 года
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