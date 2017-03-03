Где найти сиделку?

Сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения города Рязани ухаживают за тяжелобольными людьми

Восьмидесятишестилетняя рязанка Валентина Ильинична Россолова живет одна. До недавнего времени она была вполне самостоятельной и почти не нуждалась в посторонней помощи. Однако в начале января из-за проблем с сосудами ей стало плохо, не могла даже с постели подняться. Близкие поддержали – попеременно дежурили около нее сын, внук и племянницы. Через некоторое время родственники приняли решение обратиться за помощью к профессионалам, поэтому пришли в комплексный центр социального обслуживания населения города Рязани.

Со знанием дела

«Буквально на следующий день после того, как поступило заявление, я приехала знакомиться с Валентиной Ильиничной, – говорит Елена Сазонова. – Мы с ней практически сразу нашли общий язык».

Надо сказать, что Елена имеет большой опыт в уходе за престарелыми людьми, ведь она – социальный работник с двадцатилетним стажем. «По первому образованию я медсестра, на эти знания всегда опиралась», – продолжает женщина. Три года назад Елена прошла курсы повышения квалификации и теперь предоставляет услуги сиделки, которые, по сути, включают в себя функции и социального, и медицинского работников.

По словам руководителя комплексного центра социального обслуживания населения города Рязани Ольги Постниковой, комплекс социальных услуг «Сиделка» создан как стационарозамещающий. Это дополнительная услуга, ее нет в региональном гарантированном перечне социальных услуг, поэтому она платная. Как показывает опыт, сиделки сегодня весьма востребованы.

«У нас есть социальные работники и медсестры, которые выполняют функции сиделок. Их обязанности немного отличаются. Так, сиделки-медсестры делают некоторые медицинские манипуляции, к примеру, внутримышечные инъекции, обработку пролежней и ран, закапывание капель, смену памперсов, – поясняет Ольга Постникова. – Человек, заказывая сиделку, может каждый раз пользоваться разными услугами, в зависимости от ситуации. Так, в один день необходимо принести из магазина продукты, приготовить и покормить, а в другой раз больному, скажем, нужно растирание».

В основном сиделка приходит в дом к своему подопечному ежедневно и проводит с ним от одного до четырех часов. В некоторых случаях услуги сиделки необходимы на один-два часа один-три раза в неделю. «У нас нет возможности предоставлять услуги сиделок в ночное время, – отмечает Ольга Постникова. – Иногда при наличии свободного времени сиделка может выйти на работу в вечернее время или свой выходной день».

Валентину Ильиничну Россолову сиделка Елена Сазонова навещает каждый день с понедельника по пятницу. Она следит за тем, чтобы подопечная принимала лекарства, кормит ее, делает необходимые гигиенические процедуры. В состоянии здоровья пенсионерки заметен прогресс – она уже может самостоятельно сидеть, стоять и немного ходит. «И все это благодаря Елене, которая внимательно ко мне относится, – делится Валентина Ильинична. – Я рада, что она ко мне приходит, всегда очень жду ее».

Прошли подготовку

Услуги сиделок начали предоставляться комплексным центром социального обслуживания населения города Рязани с 2015 года. К организации нового направления работы здесь подошли серьезно. Первым делом провели внутрикорпоративное обучение с привлечением сотрудников Рязанского медико-социального колледжа.

Особое внимание уделялось психологической подготовке будущих сиделок. Не секрет, что пожилые люди испытывают дефицит общения, да и болезнь, как правило, накладывает свой отпечаток. Сиделки должны быть готовы к этому.

А еще очень важно, чтобы подопечный доверял сиделке. Тогда и процесс реабилитации будет проходить легче, и комфортнее себя будут чувствовать больной человек и тот, кто за ним ухаживает.

По социальным тарифам

Как свидетельствуют газеты частных объявлений и специализированные сайты в Интернете, проблема поиска услуг сиделок является сейчас актуальной для многих жителей Рязанской области. Рынок частных предложений достаточно широкий. Это вполне объяснимо – данный вид деятельности не требует лицензии. Притом большая часть сиделок, как правило, работает нелегально, не платя налоги в казну. Никто не может поручиться за «профпригодность» соискателей и дать какие-либо гарантии.

Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязани как раз предоставляет альтернативу стихийному промыслу «сидельчества». При обращении в комплексный центр человек получает определенные гарантии. Если вдруг что-то пойдет не так (пока таких случаев не было), есть с кого спросить. Да и стоимость услуг, предоставляемых сотрудниками комплексного центра, дешевле, чем указанная в частных объявлениях.

Ольга Постникова обращает внимание на то, что тарифы на услуги сиделок в комплексном центре социальные. Они рассчитаны по методикам, рекомендованным федеральными министерствами, исходя из зарплат специалистов, ухаживающих за больными.

Постараются помочь

«На кого нацелены услуги сиделок? – говорит Ольга Постникова. – Как правило, на людей, которых мы обслуживаем уже несколько лет. При приеме на обслуживание у них была, скажем, вторая группа инвалидности, а за пять лет она стала первой, состояние ухудшилось. Возраст в данном случае сказывается. Людей, которые утратили полностью способность к самообслуживанию, соцработники обслуживать не могут. Но человек наш центр уже хорошо знает, нам доверяет и психологически не готов идти в интернатное учреждение».

Вместе с тем нередко, как в случае с Валентиной Ильиничной Россоловой, обращаются за услугами сиделок родственники тех, кто в силу болезни оказался прикован к постели. Уход за престарелыми или тяжелобольными людьми – действительно проблема для близких. Травма позвоночника, восстановление после инсульта и другие тяжелые недуги – от них не застрахован никто. Вот только не в каждой семье найдется человек, способный ухаживать за лежачим больным. Нередко беспомощное состояние ближнего ставит людей в очень тяжелое положение, ведь никто, скажем, не отменял работу или семейные дела. И в этой ситуации сиделка – порой единственное спасение.

С ней заключается договор, исполнение которого контролирует руководство комплексного центра социального обслуживания населения города Рязани. В предоставлении услуги может быть отказано лишь при наличии у человека медицинских противопоказаний для обслуживания на дому и если он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Тревожная кнопка

Вот уже несколько лет комплексный центр социального обслуживания населения города Рязани реализует еще один социальный проект – «Тревожная кнопка». Для получения круглосуточной экстренной социальной помощи программируется мобильный телефон клиентов центра. В настоящее время данной услугой пользуются пятьдесят человек.

По словам специалистов, наиболее часто поступают звонки, связанные с экстренной психологической помощью, в том числе с ухудшением здоровья, получением травм, необходимостью вызова скорой помощи. Нередко пожилым людям и инвалидам требуется помощь в срочном вызове специализированных (ремонтных) служб.

Все обращения находят отклик. Практика показывает, что оказание экстренной социально-психологической помощи уменьшает риск возникновения первичных стрессовых ситуаций, а наличие возможности телефонной связи со специалистами в любое время суток способствует сохранению психологического комфорта одиноко проживающих людей.

P.S. Применение услуг сиделок для обслуживания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья является альтернативой помещению их в стационарные социальные и медицинские учреждения. Никто из числа получающих комплекс услуг «Сиделка» в комплексном центре социального обслуживания населения города Рязани не был отправлен в стационарное учреждение.