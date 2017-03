От слов к делу

Политолог Эдуард Лозанский – президент Американского университета в Москве – о том, почему нам не стоит реагировать на антироссийские выпады со стороны США

Если придерживаться обычной логики, то вопреки всем ожиданиям с приходом Трампа ничего хорошего в отношениях России и США не предвидится. Новости приходят одна хуже другой: отставка советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна; слова Трампа о необходимости возврата Крыма Украине и критика Обамы за «мягкую» реакцию на присоединение полуострова к России; заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о намерении говорить с Москвой «с позиции силы»; проект резолюции в обеих палатах конгресса об ограничении права президента на отмену антироссийских санкций и беспрецедентная по уровню истерики атмосфера в СМИ. Таким образом, многие полагают, что ни о каком сближении России и США говорить не приходится.

Однако все дело в том, что логика здесь бессильна, так как мы впервые сталкиваемся с ситуацией, когда президентом самой могущественной державы мира стал бизнесмен без серьезного опыта в международной политике. Более того, Трамп находится под мощнейшим прессом не только правящих элит, но и практически всех за редким исключением СМИ и подавляющего большинства тех, кто голосовал за Клинтон. И они до сих пор не могут смириться с ее поражением – а их примерно половина страны.

Все эти силы избрали Россию и Путина в качестве основных символов для борьбы с Трампом, и потому даже любой его намек на некоторое смягчение негативной риторики по отношению к Москве будет использован против него. Но даже без этих намеков к услугам врагов Трампа – бесконечный набор фейковых новостей, которые теперь распространяются не только желтой прессой, но и такими столпами когда-то уважаемых газет и ТВ, как The New York Times, The Washington Post и CNN.

В такой нестандартной ситуации следует набраться терпения и подождать, пока Вашингтон не перейдет от слов к реальным международным делам, включая взаимодействие с Россией.

Ведь даже «бесноватый пес» – глава Пентагона Джеймс Мэттис – заявил на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе, что США остаются приверженными восстановлению отношений и сотрудничества с Россией.

Понятно, что очень многое будет зависеть от предстоящей встречи Трампа и Путина в июле в Гамбурге во время заседания «большой двадцатки».

Наконец, значительную роль в продвижении идей сближения России и США могут сыграть и общественные организации. Конгресс США, несмотря на царящую там небывалую антироссийскую атмосферу, разрешил провести 20 апреля 2017 года на своей территории форум, где недавно созданное Общество дружбы России и США представит различные конкретные проекты сотрудничества двух стран в различных областях. Включая те, которые когда-то велись на государственном уровне, но были заморожены Обамой из-за событий на Украине.

Таким образом, всем тем, кто стремится к улучшению отношений между нашими странами, отчаиваться не стоит. А на антироссийские выпады из Вашингтона отвечать с достоинством, не уставая убеждать американскую общественность в целесообразности сотрудничества, а не конфронтации.

Так, как это сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу, когда в ответ на выпад Мэттиса заявил: «Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны».

Подобный вариант ответа следует распространить не только на военные, но и на другие области, где обе стороны выигрывают при тесном взаимодействии, а таких областей огромное количество.