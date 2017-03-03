Областная общественно-политическая газета
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03 марта 2017 года
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03.03.2017
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Выпуск № 39 (5326) |
Шестая полоса
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«Мир» пришел на заправки

Крупнейшие сетевые АЗС начали принимать карты российской платежной системы

Карты платежной системы «Мир» начали принимать крупнейшие в России сетевые автозаправочные станции – «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», ТНК-ВР и Shell. Об этом рассказали «Известиям» несколько участников банковского рынка и подтвердили в Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир»). Охват «Миром» торгово-сервисных предприятий приблизился к 90%.

Сеть приема банковских карт, выпущенных на базе отечественной платежной системы «Мир», расширилась еще почти на 10 тыс. точек. Российским «пластиком» теперь можно расплачиваться на АЗС крупнейших нефтяных компаний страны. Их подключили к «Миру» их же опорные банки-эквайеры, рассказали «Известиям» представители кредитных организаций.

– Карты «Мир» принимаются к оплате на всех АЗС сети «Лукойл», включая автоматизированные заправочные станции, – сообщил директор департамента платежных сервисов и систем банка «Открытие» Александр Дынин.

Банк является эквайером «Лукойла», таким образом, за счет сети АЗС компании подключено к «Миру» более 3,8 тыс. точек приема карт, всего у «Лукойла» по России 2,1 тыс. заправок.

У «Роснефти» и ТНК-ВР – их эквайером является Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) – в сумме 5,2 тыс. терминалов готово к приему карт «Мир», рассказал «Известиям» источник на банковском рынке. В ВБРР на запрос «Известий» не ответили.

Еще 1427 заправочных станций у «Газпром нефти», эквайер компании – Газпромбанк (входит в холдинг «Газпрома»). Газпромбанк не смог оперативно подтвердить или опровергнуть информацию о подключении АЗС «Газпром нефти» к приему карт «Мир».

Российская «дочка» англо-голландской группы Shell располагает в нашей стране 164 АЗС, их обслуживает эквайер с австрийским капиталом – Райффайзенбанк.

– Во всех этих точках наши терминалы принимают карты «Мир», – сообщили «Известиям» в пресс-службе кредитной организации.

Активное подключение банками своих партнеров из числа торгово-сервисных предприятий (ТСП) к приему карточек «Мир» началось в прошлом году. Сейчас уже более 85% российских ТСП принимают к оплате отечественный «пластик», указал источник, близкий к НСПК. В частности, «Мир» принимают ритейлеры сети X5 Retail Group («Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»), «Ашан», «Икеа», сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» (более 560 точек), свыше 450 точек KFC, сети кинотеатров КАРО и «Формула Кино», авиакомпания «Аэрофлот», сотовый оператор «Теле2», магазины одежды H&M и Mothercare, «Иль де Ботэ», рестораны «Жан-Жак» и «Де Марко», а также сетевые аптеки.

При этом прием карт «Мир» осуществляется банками – участниками платежной системы (188 кредитных организаций) уже в почти 99% банкоматов, на 1 января этого года показатель равнялся 97,3%. Банки, не являющиеся участниками платежной системы, должны по требованию ЦБ открыть свои сети устройств самообслуживания, в том числе банкоматные, для приема «Мира» до конца марта 2017 года.

Статья опубликована в номере 39 (5326) от 03 марта 2017 года
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