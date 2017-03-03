А ты пойдешь на выборы?

Политолог Сергей Марков – первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом – о том, как привлечь российскую молодежь на выборы-2018

Итог предстоящих выборов 2018 года, с одной стороны, кажется предопределенным. Но, с другой, они являются уникальными и требуют решения ряда сложных задач.

Предопределенность заключается в том, что в условиях гибридной атаки западной коалиции против России, большинство населения поддерживает Владимира Путина и рассматривает его как стержень современной российской государственности и важнейший символ. Поэтому поддержку большинства граждан Владимир Путин получит с очень высокой вероятностью.

Но, с другой стороны, даже гибридная война означает, что противниками Владимира Путина окажутся не столько российские политики, сколько та коалиция мощных государств, которая испытывает большую неприязнь к России. И именно они будут пытаться обвинить выборы российского президента в нелегитимности.

С точки зрения легитимности, важным является честность и прозрачность выборов, а также репрезентативность, чтобы в них смогли принять участие все значимые общественные и политические силы. Весомое значение имеет и явка на выборы, которая создает прочный фундамент выборов и политической системы, а также определяет личную связь граждан с избранным президентом.

Самая низкая явка в России всегда среди молодежи, которая традиционно делает выбор в пользу частной жизни. Подогреть ее интерес к выборам – задача, которую в разное время ставили перед собой различные политики в различных странах. Молодежь идет на выборы, прежде всего, когда они носят судьбоносный характер, затрагивают каждого гражданина, и когда есть яростная непредсказуемая борьба между основными кандидатами.

В этих условиях есть угроза, что достаточно большая часть населения, особенно молодые люди, ввиду предопределенности результата, проигнорируют выборы. Но можно предложить несколько направлений повышения явки.

Первое и самое главное направление – это позиционирование важности процесса, драматичности политической борьбы. Важно донести до молодой общественности, что неучастие в выборах 2018 года – это предательство России. Донести, что в случае неявки на выборы они будут просто «лузерами», которые остаются в стороне от решения судьбы своей страны. Любой опыт работы является очень важным для человека. Если он хотя бы несколько дней поработал с кем-то, то сразу возникает явное чувство собственной вовлеченности в этот процесс. Поэтому должны быть предусмотрены различные проекты с акцентом на участие молодежи в выборах. С молодым поколением не нужно бояться разговаривать, но вести этот диалог необходимо ясно, четко, однозначно. Ни в коем случае не мямлить и не сюсюкать. В этом будет проявляться уважение к их молодости и энергии.

Владимир Путин уже пользуется огромной поддержкой молодежи, а сам он является символом мужественности в глазах многих миллионов молодых людей. Главная задача в том, чтобы политический абсентеизм не помешал им высказать на выборах их собственное мнение, выразить свою волю.

Материалы предоставлены редакцией газеты «Известия»