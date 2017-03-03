Учимся раздельному сбору мусора

«Слышал, что в Рязани в этом году начали раздельный сбор мусора. Расскажите об этом, есть ли специальные контейнеры, как собирать отходы и куда приносить?

Владислав Г., Рязань»

По информации управления благоустройства города, в Рязани проходит цикл акций Экологического рязанского альянса по раздельному сбору отходов «Разделка», приуроченных к Году экологии в Российской Федерации. По словам организаторов, главная задача этого проекта – продемонстрировать рязанцам, что идея раздельного сбора отходов для их дальнейшей переработки востребована в городе и ее можно реализовать на практике.

Принять участие в акциях могут все желающие каждую субботу с 10.00 до 12.00:

– первая суббота месяца – у ТЦ «Барс на Есенина» (ул. Есенина, д. 13-г);

– вторая суббота месяца – перед магазином «Сорока», напротив РГРТУ (ул. Гагарина, д. 72);

– третья суббота месяца – перед арт-клубом «Планетарий» (Московское шоссе, д. 49);

– четвертая суббота месяца – в районе «Дашково-Песочня» на ООТ «Городская больница №11» у магазина «Сорока» (ул. Новоселов, д. 26б).

Акции проходят при поддержке компании «ВторРесурс». По предварительной договоренности организация самостоятельно принимает крупные объемы вторсырья ежедневно по будням с 10.00 до 18.00 по адресу: ул. Дзержинского, д. 67а.