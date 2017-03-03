Памятник Агапкину – в Рязани

Увековечить имя создателя легендарного марша «Прощание славянки» в Рязани предлагает совет ветеранов Академии ФСИН России

С инициативой установить в Рязани памятник нашему земляку, прославленному композитору Василию Ивановичу Агапкину в газету «Рязанские ведомости» обратились члены совета ветеранов академии ФСИН России Петр Бодько и Николай Ткаченко.

– В 2012 году мы отмечали 100-летие создания марша «Прощание славянки», – говорит Николай Ткаченко. – В нашей академии тогда проводились по этому поводу многочисленные мероприятия. У нас появились идея – увековечить имя великого композитора и установить ему памятник. Мы исходим из того, что Рязань – это родина великих людей. Здесь родились более 300 Героев Советского Союза и Героев России. Но подвиги совершались не только на фронтах Великой Отечественной войны, и в Первой мировой войне тоже, и в предыдущих войнах. Мы как-то листали в совете ветеранов книгу о героях и удивлялись – какой же у нас богатый на великих людей край! И рязанцы должны знать своих героев.

– В прошлом году наши курсанты побывали в Михайловском краеведческом музее, – говорит председатель совета ветеранов академии Петр Бодько. – Они там увидели лишь небольшую экспозицию, посвященную Василию Агапкину. Мы, когда вернулись, обсудили эту тему и решили, что такой великий композитор заслуживает больше внимания. Вот у нас на территории академии есть Аллея Героев, и там установлен памятник нашему земляку Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. И в Рязани есть памятник Белому генералу. Мы считаем, что заслуги Агапкина ничуть не меньше. Памятник можно было бы установить на площадке возле гостиницы «Амакс», на Первомайском проспекте. Во время наших традиционных парадов курсанты будут идти строем и отдавать автору «Прощания славянки» честь, а многочисленные туристы, приезжающие в Рязань, увидят, кто прославил нашу страну и под звуки чьей музыки бойцы уходили на фронт.

Идея установить памятник Василию Агапкину в Рязани не нова. Несколько лет назад с подобной инициативой выступили рязанские общественные организации. В одном из торговых центров даже провели выставку эскизов будущего памятника.

Тему обсуждали в социальных сетях, и многие рязанцы тогда ее поддержали. Но в то время решили ограничиться установкой бюста Василию Ивановичу Агапкину на его родине, в селе Шанчерово Михайловского района, что и произошло 16 августа 2014 года. Как будут развиваться события далее и найдет ли инициатива ветеранов Академии ФСИН России свое практическое воплощение, покажет время.