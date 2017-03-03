Как не остаться без трудовой пенсии

«При каких условиях Пенсионный фонд может отказать в назначении трудовой пенсии?

Абрамова С., Рязань»

В среднем каждый год в Рязанской области назначается свыше 20 тысяч новых пенсий. Большая часть из назначаемых выплат – страховая пенсия по старости, право на которую возникает при достижении пенсионного возраста (за исключением льготных категорий), а также при наличии необходимого количества пенсионных баллов и требуемой продолжительности стажа. К сожалению, бывают случаи, когда при обращении граждан за назначением им пенсионных выплат специалисты ПФР вынуждены ответить отказом из-за недостаточности наработанного стажа или малого количества баллов. К примеру, за 2016 год в регионе назначено 20802 новые пенсии. По более 450 заявлениям граждан вынесены отказы. Если гражданин по достижении общеустановленного пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) не приобрел права на назначение страховой пенсии, у него есть два варианта исправить положение: работать дальше, чтобы приобрести необходимый стаж и баллы, либо впоследствии получать социальную пенсию, которая назначается на 5 лет позже страховой. Для того чтобы граждане могли избежать подобных ситуаций, напоминаем об основных факторах, влияющих на будущую пенсию. Прежде всего следует помнить о том, что для начисления пенсионных баллов трудоустройство гражданина должно быть не только продолжительным, но и официальным, а плата за труд должна осуществляться легальным путем, без использования зарплатных схем «в конверте». Кроме того, от количества пенсионных баллов зависит не только право на пенсию, но и размер назначаемых впоследствии выплат. Чем выше официальная зарплата, тем больше пенсионных баллов. Чем больше пенсионных баллов, тем выше будет впоследствии размер пенсии.

Условия возникновения права на страховую пенсию по старости в 2017 году.

• Возраст выхода на страховую пенсию по старости. Современным пенсионным законодательством он определен как 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

• Страховой стаж. По состоянию на наступивший 2017 год минимальный стаж для назначения страховой пенсии по старости составляет 8 лет, а к 2024 году он будет возрастать до 15 лет (по 1 году в год).

• Сумма пенсионных баллов, заработанных в течение трудовой жизни. К 2025 году минимальное требуемое количество баллов увеличится до 30. Условие, касающееся пенсионных баллов, было впервые введено с 2015 г., однако пенсионные права, приобретенные гражданами до этого периода, также переведены в пенсионные баллы.