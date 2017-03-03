Областная общественно-политическая газета
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03 марта 2017 года
№ 39 (5326)
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03.03.2017
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Выпуск № 39 (5326) |
Четвёртая полоса
Собеседник
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Не просто окружающая среда

Она должна быть благоприятной. Над этим работает природоохранная прокуратура
Не просто окружающая среда

Защита прав жителей области на благоприятную окружающую среду – основная задача межрайонной природоохранной прокуратуры. О том, как надзорное ведомство обеспечивает эту защиту, взыскивая по суду с нарушителей природоохранного законодательства миллионы руб­лей, мы уже сообщали на страницах «РВ». В сегодняшней беседе нашего корреспондента с рязанским межрайонным прокурором Алексеем Секиным основной темой стала проблема утилизации отходов.

 – Алексей Геннадиевич, много нарушений выявили сотрудники Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры в минувшем году?

А.С. – В 2016 году на территории области выявлено более 1770 нарушений, связанных с экологией. Они различны: это загрязнения воды, воздуха, природных ресурсов и, конечно, сбор и утилизация отходов. К слову, «мусорная» тема – одна из самых острых. В Рязанской области 36 специально оборудованных объектов размещения отходов, внесенных в государственный реестр. По имеющейся в прокуратуре информации, поступившей в 2017 году от исполкома Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», на территории региона и города Рязани зарегистрировано 10 несанкционированных свалок. Природоохранная прокуратура эту информацию направила в адрес министерства природопользования Рязанской области и администрации города Рязани для организации проверочных мероприятий. Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок, расположенных на территории населенных пунктов, находится в зоне ответственности органов местного самоуправления.

В минувшем году межрайпрокуратурой выявлено 331 нарушение в сфере обращения с отходами. В их числе – 85 незаконных правовых актов, на которые принесено 85 протестов, внесено 53 представления об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения внесенных представлений к дисциплинарной ответственности привлечено 45 должностных лиц.

Примеров немало. Вот один из них – свалка, не соответствующая требованиям природоохранного законодательства и не внесенная в государственный реестр объектов размещения отходов в Клепиковском районе. Свалка эксплуатировалась ООО «Коммунальное хозяйство «Болоньское». Через суд мы добились ее внесения в государственный реестр объектов размещения отходов.

Еще один пример. Проверкой установлено нарушение в Касимовском районе. ООО «Елатьмасервис» размещало отходы за пределами установленных границ земельного участка, отведенного под свалку. В Касимовский районный суд было направлено исковое заявление с требованием к ООО «Елатьмасервис» разработать проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны объекта размещения отходов и освободить территории земельных участков, прилегающих к свалке. Решением суда требования прокуратуры удовлетворены.

 – В каких регионах рязанским операторам по обращению с отходами можно было бы перенять опыт работы?

А.С. – Ситуация обращения с отходами во многих регионах сложная. Появились подвижки в Саратовской области, в Астрахани в 2012 году построен мусороперерабатывающий завод. Строительство такого предприятия оправдано не только с экологической точки зрения. Не зря же говорят, что у каждой свалки – золотое дно. Мусор на предприятии распределяют на 8 видов отходов: пластик, металл, стекло, полиэтилен и другие компоненты. Все это упаковывается в кубы. Что-то перерабатывается, а то, что не перерабатывается, измельчается и утилизируется по имеющимся технологиям. В Рязани такую деятельность осуществляет предприятие «Скарабей». Однако КПД его невелик. В Чувашии научились перерабатывать ртутные лампы и батарейки. В Рязани, благодаря активной работе общественной организации ЭРА, батарейки тоже стали собирать и отправлять на переработку. На предприятиях ртутные лампы также должны утилизироваться в специализированных организациях, имеющих лицензию на данный вид деятельности.

Что касается Рязани, то полигон, который существует у нас, по своей вместимости заполнен на три четверти, и думать о том, куда свозить мусор, необходимо уже сейчас, так как срок эксплуатации рязанского полигона рассчитан до 2023 года. Это время пройдет как один день, что хорошо понимают областные власти. И потому необходимо активизировать работу по выбору участка для нового полигона, соответствующего всем требованиям по его организации.

 – А что мешает?

А.С. – Процедура выбора участка – непростая, у нее немало составляющих, в том числе учет мнения граждан, проживающих на близлежащей территории. Чаще всего жители болезненно воспринимают все, что связано с организацией полигона. Помимо этого, существуют требования, предусмотренные законом. Необходимо соблюдать расстояние полигонов от водных объектов и населенных пунктов. Для промышленных объектов такая санитарно-защитная зона может составлять до 1000 метров. За пределами этой санитарно-защитной зоны какая-либо негативная деятельность предприятия ощущаться не должна, застройка жилыми домами в районе СЗЗ – запрещена. Полигон – это тоже промышленный объект, имеющий свою санитарно-защитную зону.

 – В Рязанской области много предприятий-должников по выплатам за нанесение вреда природе?

А.С. – Такие факты не редкость. Просрочка установленного законом срока для осуществления оплаты платежей может составлять несколько месяцев, что является административным правонарушением. По таким фактам органами контроля и прокуратуры виновные лица, в том числе юридические, привлекаются к ответственности, а также принимаются меры по взысканию имеющейся задолженности платы за негативное воздействие на окружающую среду.

 – В нашем регионе есть предприятия, которые не раз демонстрировали свою заботу о природе, хотя показатели по выбросам в атмосферу или по производственным стокам значительно превышают ПДК. Можно ли установить, насколько шаги по очистке производственных стоков и выбросов в атмосферу таких предприятий эффективны?

А.С. – В ближайшей перспективе мы планируем такую проверку по водоотведению и обратим внимание, какая вода выходит с предприятия, могут ли производственные стоки поступать на городские очистные сооружения, если, к примеру, они содержат «агрессивные» компоненты (чтобы это исключить, требуется их предварительная очистка).

Работа по оптимизации заводских очистных сооружений проводится. Руководству предприятия или компании невыгодны имиджевые потери. Ни один руководитель крупного предприятия не будет сидеть сложа руки, когда Интернет пестрит негативной информацией с упоминанием названия предприятия.

 – Недавно Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура отметила настойчивость рязанских коллег по «понуждению» пользователя гидросооружения «балка Поленская» в районе Турлатово к обустройству этого объекта. Если можно, то немного подробнее об этом гидросооружении.

А.С. – Речь идет о шламонакопителе, заполненном на 95 процентов. Мы настаивали на обеспечении предприятием безопасности объекта. Стоимость этих работ составила более 17 млн. рублей. Но уместно напомнить, что Рязанский нефтезавод, которому принадлежит шламонакопитель, очищает воду не только своего предприятия, но и всего города. Соотношение приблизительно такое: 15 процентов – стоки предприятия, а 85 процентов – областного центра, включая все предприятия города. Образуемые в ходе очистки стоков на шламонакопителе иловые осадки являются отходами 4-го класса опасности.

 – Алексей Геннадиевич, большое спасибо за беседу. Поводов для интервью у нас еще будет немало. Хотелось бы проинформировать наших читателей о соблюдении природоохранного законодательства и по другим направлениям надзорной деятельности в регионе.

А.С. – Мы всегда открыты к общению…

Статья опубликована в номере 39 (5326) от 03 марта 2017 года
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