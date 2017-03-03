Расстояние имеет значение

Почему алкоголь и сигареты продают там, где их быть не должно?

Алкоголь и сигареты в шаговой доступности? Наверное, эту практику можно назвать глубоко порочной применительно к городам. Тем более если речь идет о близости торговых точек с алкоголем к учебным заведениям. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта проверили, как исполняется постановление администрации Рязани о запрете продажи алкогольной продукции в магазинах, находящихся на расстоянии ближе чем 50 метров от территорий детских образовательных учреждений.

Уже на стадии изучения карты Рязани в Яндексе удалось обнаружить более десятка таких торговых точек, где нарушаются нормативы. Активисты проводят контрольные закупки, после чего достают лазерный дальномер и еще раз измеряют расстояние. Вот одна из точек – магазин на улице Бирюзова. Здесь купили водку и сигареты, а расстояние до забора расположенной поблизости школы оказалось чуть больше 30 метров. Здесь нельзя продавать и спиртосодержащую, и табачную продукцию. По табаку ограничения установил федеральный закон – до образовательного учреждения должно быть не менее 100 метров.

– Подростковый алкоголизм помолодел, у нас на лечении находится даже 9-летний ребенок, страдающий пивной зависимостью, – говорит главный детский нарколог Министерства здравоохранения области Александр Шишков. – Если для взрослого человека хроническая зависимость может формироваться в течение 4–5 лет, то у ребенка она возникает за год. Ограничительные меры по продаже алкоголя – одно из эффективных средств профилактики, – считает нарколог.

В магазине на ул. Высоковольтной можно было и контрольную закупку не проводить. Покупатели выходят со спиртным прямо на глазах у детей, а до школы нет и сорока метров.

В ходе рейда активисты Народного фронта посетили 14 точек продажи спиртного и сигарет, нарушающих постановление администрации Рязани и Федеральный закон №15-ФЗ 2013 года. Чаще всего с нормативами не считаются магазины федеральных сетей. Все сведения, полученные в результате проверки, ОНФ направит в прокуратуру, Роспотребнадзор и администрацию г. Рязани. И эти жалобы послужат законным основанием для официальных проверок контролирующих инстанций.