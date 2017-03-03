Демографические события

Областная общественно-политическая газета
04:14 МСК
Пятница
03 марта 2017 года
№ 39 (5326)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Новости НХЛ: «Здоровье» оказалось сильнее «Энергии», а «Шкода-Рязань» одолела «Сталькомплект»За ночь с улиц Рязани вывезли 309 кубометров снега Активное строительство новых школ в рязанском регионе продолжится В Рязани инспектора ДПС, попавшегося на мелкой взятке, отправили под суд Активисты Народного фронта выявили факты продажи алкоголя и табака вблизи учебных учреждений Рязани Учащиеся ссузов Рязанской области продемонстрировали достоинства выбранных профессий Жительница Рязани собиралась продать диван, но лишилась сбережений Заместитель главы администрации города Сасово Рязанской области провела рабочую встречу с новым председателем организации общества слепых За сутки на дорогах Рязанской области произошло 54 ДТП В автоматизированной информационной системе ГТО зарегистрировано более 40 тысяч жителей Рязанской областиЖитель Рязанской области вломился в чужую квартиру и отобрал у хозяина мобильник и продукты Директор михайловской ДЮСШ «Метеор» Дмитрий Медведев побывал в командировке в Ханты-Мансийске В Рязани стартовал конкурс на корпоративный талисман XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов Новых семей в Рязанской области за прошлый год создано на полторы тысячи меньше, чем за предыдущий В Сасове Рязанской области проверяют качество дорог Выставка нового члена Союза художников России открылась в Рязани Рязанский областной художественный музей представил выставку произведений выдающихся мастеров живописи XIX- XX веков Утром в Рязани иномарка сбила ребенка В Рязани будут готовить магистров по направлению «Химическая технология» На рязанский музыкально-художественный конкурс «Родная весна» съедутся более 400 детей региона В Сасове провел выездной личный прием граждан министр социальной защиты населения Рязанской области Денис Боков Глава Рязанского региона Николай Любимов находится с рабочей поездкой в Пронском районеГлава Рязанского региона Николай Любимов: «Надеюсь, мы станем единой командой, работающей на результат» Житель Рязанской области ограбил дачу Из-за ремонта на водопроводе жители домов по двум улицам Рязани остались без холодной воды
Главная страница / Новости Рязани и области
03.03.2017
Просмотров: 74
Выпуск № 39 (5326) |
Третья полоса
Событие
Версия для печати

Демографические события

Органы ЗАГС региона подвели итоги работы за 2016 год и наметили планы на 2017-й

Семинар-совещание по итогам года состоялся в главном управлении ЗАГС Рязанской области.

Начальник главного управления записи актов гражданского состояния региона Елена Васильева сообщила, что за прошлый год в органы ЗАГС обратилось более 90 тысяч человек, зарегистрировано более 45 тысяч актов гражданского состояния. В 2016 году в области отмечено небольшое увеличение рождаемости – зарегистрировано 12896 рождений, что на 143 больше 2015 года. В то же время смертность в 1,4 раза превышает рождаемость: за год зарегистрировано 17945 умерших (это на 53 меньше, чем в предыдущем году).

Значительно уменьшилось количество заключенных браков: в прошлом году на Рязанщине образовалось 7237 новых семей, что на 1520 меньше 2015 года. Разводов зарегистрировано 4839 – это на 153 меньше цифры 2015 года.

Помимо регистрации актов гражданского состояния, работники органов ЗАГС постоянно проводят мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей, повышение престижа семьи. Очень востребован работающий на протяжении ряда лет кабинет психолога, оказывающий услуги бесплатно, – за прошлый год его посетили 314 человек.

Елена Васильева остановилась на изменениях, внесенных в законодательство, регулирующее работу органов ЗАГС. Важнейшее на сегодняшний день – вступивший в силу 1 января 2017 года федеральный закон о создании Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Это единая федеральная информационная система, которая начнет функционировать уже с 1 января 2018 года. Пока же сотрудникам органов ЗАГС предстоит кропотливая работа по переводу всех актовых книг в электронный вид.

Начальник главного управления ЗАГС по региону обратила внимание, что с нового года вступил в силу закон, предусматривающий скидку 30 процентов на оплату госпошлины за электронные госуслуги, заказанные и оплаченные на едином портале госуслуг. Так, при подаче заявления на регистрацию брака в электронной форме госпошлина оплачивается в размере 245 рублей вместо 350-ти, а на растор­жение брака – 455 рублей вместо 650-ти.

Участие в совещании приняла заместитель председателя областного правительства Елена Буняшина. Она подчеркнула, что необходимо продолжать работу по повышению рождаемости, гармонизации семейных отношений, профилактике супружеских разводов. Говоря о демографических показателях, Елена Ивановна отметила, что в прошлом году 202 малыша появились на свет благодаря применению вспомогательных репродуктивных технологий ЭКО.

– Это очень серьезная тема, которой мы в регионе занимаемся последние три года. Фактически только за счет ЭКО мы и вышли на небольшое повышение рождаемости, – подчеркнула Елена Буняшина.

Она поручила органам ЗАГС проанализировать ситуацию по разводам, определить критерии и целевые показатели по всем запланированным на 2017 год направлениям работы, уделять особое внимание подготовке молодых кадров.

Статья опубликована в номере 39 (5326) от 03 марта 2017 года
Расстояние имеет значение
Почему алкоголь и сигареты продают там, где их быть не должно?
Димитрий Соколов
Неделя глазами экспертов
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Стратегия перемен
Временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов начал знакомство с областью с посещения новой сельской школы и встречи с руководителями городов и районов
Людмила Иванова
Собеседник
Не просто окружающая среда
Она должна быть благоприятной. Над этим работает природоохранная прокуратура
Лада Петрова
Читатель - газета
Учимся раздельному сбору мусора
Читатель - газета
Памятник Агапкину – в Рязани
Увековечить имя создателя легендарного марша «Прощание славянки» в Рязани предлагает совет ветеранов Академии ФСИН России
Вячеслав Астафьев
Читатель - газета
Как не остаться без трудовой пенсии
Актуально
От слов к делу
Актуально
«Мир» пришел на заправки
Крупнейшие сетевые АЗС начали принимать карты российской платежной системы
Актуально
А ты пойдешь на выборы?
Тема дня
Где найти сиделку?
Сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения города Рязани ухаживают за тяжелобольными людьми
Ольга Драган
Без барьеров
Горы для всех
Почему дети с синдромом Дауна встали на лыжи
Вячеслав Астафьев
Общество
Конкурс грамотеев
Спорт
На ковер приглашаются
В СДЮСШОР «Родной край-спорт» прошел XXIII Открытый всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти воинов-рязанцев, погибших в Афганистане
Вячеслав Астафьев
Спорт
Контрастные «ванны»
БК «Рязань» провел два домашних матча открытых Всероссийских соревнований по баскетболу среди мужских команд Суперлиги (Первый дивизион)
Спорт
Турнир отцов
В футбольном матче, прошедшем в спорткомплексе «Буревестник», за медали сражались папы воспитанников детской футбольной школы «Юниор»
Вячеслав Астафьев
Спорт
Наши – в призерах
Воспитанники СДЮСШОР «Комета» успешно выступили на международном турнире в Республике Беларусь.
Культура
Масленица в Константинове
Елена Коренева
Культура
Па в стиле «мяу»
Юные танцевальные таланты приручили «Черного котенка»
Игры разума
Рязанское развитие. Олег Алешин
Игры разума
Лучшие на «Белой ладье»
Игры разума
Не надела хиджаб – ушла из сборной
Иранская шахматистка исключена из состава национальной команды из-за того, что не покрыла волосы хиджабом
Игры разума
Турнирная хроника
Наши новости
Я к вам пишу…
В Рязани подведены итоги молодежного конкурса чистописания
Людмила Иванова
Наши новости
И все мечты – тебе, любимый город
В Сасовском муниципальном культурном центре состоялось представление новой книги
Владимир Хомяков
Наши новости
Традиции в цвету
На музыкально-художественный конкурс «Родная весна» съедутся более 400 детей региона
Татьяна Клемешева
Территория закона
Газон не для парковки
Марина Шерфединова
Территория закона
Споры о паре
Территория закона
Прошу не делать взносы
Граждан пенсионного возраста могут освободить от взносов на капремонт
Территория закона
Бумажный равен электронному?
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект, юридически уравнивающий бумажные и электронные больничные листы
Территория закона
Скидки прочь!
Депутаты предлагают запретить скидки на продажу спиртного
Территория закона
Бессрочно
Бесплатная приватизация жилья в России стала бессрочной
На здоровье
Почему малыш молчит?
Ребенку с отставанием в речевом развитии наверстать упущенное помогают неврологи, дефектологи, логопеды
Людмила Иванова
На здоровье
Оптимизм продлевает жизнь
На здоровье
Ваш звонок важен для нас
Страховые компании напомнят рязанцам о необходимости пройти диспансеризацию
Людмила Иванова
Персона
На пуантах
Траектория жизни человека не всегда зависит только от него
Ирина Сизова
Фотовзгляд
Щенячьи восторги
Дмитрий Осинин
Вернисаж
Море света, острова теней
Антон Успенский воплощает движение жизни в разных живописных техниках
Татьяна Клемешева
№ 39 (5326) от
03 марта 2017
Архив номеров
В свежем номере
Стратегия перемен
Временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов начал знакомство с областью с посещения новой сельской школы и встречи с руководителями городов и районов
Расстояние имеет значение
Почему алкоголь и сигареты продают там, где их быть не должно?
Демографические события
Органы ЗАГС региона подвели итоги работы за 2016 год и наметили планы на 2017-й
Неделя глазами экспертов
Не просто окружающая среда
Она должна быть благоприятной. Над этим работает природоохранная прокуратура
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
1. Масленица в Рязани: дождь и слякоть праздник не испортили
2. На Масленице в Рязани блины выпекали со скоростью 300 штук в час
3. Глава Рязанского региона Николай Любимов находится с рабочей поездкой в Пронском районе
4. Возможности развития
5. В день рождения филармонии ее поздравят артисты – выходцы из Рязани
6. В Рязани на выставке военной техники можно было увидеть плавающий танк
7. В Рязани «Единая Россия» дала старт предварительному голосованию
8. На Губернском балу в Рязани впервые прошел показ мод
9. Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов: «Реализация инвестпроекта по строительству молочного комплекса совместно с тайской компанией «Чароен Покфанд Групп» позволит в числе прочего освоить в регионе неиспользуемые сегодня сельхозпашни»
10. Глава рязанского региона Николай Любимов принимает участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанские ведомости, 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru