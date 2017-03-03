Демографические события

Органы ЗАГС региона подвели итоги работы за 2016 год и наметили планы на 2017-й

Семинар-совещание по итогам года состоялся в главном управлении ЗАГС Рязанской области.

Начальник главного управления записи актов гражданского состояния региона Елена Васильева сообщила, что за прошлый год в органы ЗАГС обратилось более 90 тысяч человек, зарегистрировано более 45 тысяч актов гражданского состояния. В 2016 году в области отмечено небольшое увеличение рождаемости – зарегистрировано 12896 рождений, что на 143 больше 2015 года. В то же время смертность в 1,4 раза превышает рождаемость: за год зарегистрировано 17945 умерших (это на 53 меньше, чем в предыдущем году).

Значительно уменьшилось количество заключенных браков: в прошлом году на Рязанщине образовалось 7237 новых семей, что на 1520 меньше 2015 года. Разводов зарегистрировано 4839 – это на 153 меньше цифры 2015 года.

Помимо регистрации актов гражданского состояния, работники органов ЗАГС постоянно проводят мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей, повышение престижа семьи. Очень востребован работающий на протяжении ряда лет кабинет психолога, оказывающий услуги бесплатно, – за прошлый год его посетили 314 человек.

Елена Васильева остановилась на изменениях, внесенных в законодательство, регулирующее работу органов ЗАГС. Важнейшее на сегодняшний день – вступивший в силу 1 января 2017 года федеральный закон о создании Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Это единая федеральная информационная система, которая начнет функционировать уже с 1 января 2018 года. Пока же сотрудникам органов ЗАГС предстоит кропотливая работа по переводу всех актовых книг в электронный вид.

Начальник главного управления ЗАГС по региону обратила внимание, что с нового года вступил в силу закон, предусматривающий скидку 30 процентов на оплату госпошлины за электронные госуслуги, заказанные и оплаченные на едином портале госуслуг. Так, при подаче заявления на регистрацию брака в электронной форме госпошлина оплачивается в размере 245 рублей вместо 350-ти, а на растор­жение брака – 455 рублей вместо 650-ти.

Участие в совещании приняла заместитель председателя областного правительства Елена Буняшина. Она подчеркнула, что необходимо продолжать работу по повышению рождаемости, гармонизации семейных отношений, профилактике супружеских разводов. Говоря о демографических показателях, Елена Ивановна отметила, что в прошлом году 202 малыша появились на свет благодаря применению вспомогательных репродуктивных технологий ЭКО.

– Это очень серьезная тема, которой мы в регионе занимаемся последние три года. Фактически только за счет ЭКО мы и вышли на небольшое повышение рождаемости, – подчеркнула Елена Буняшина.

Она поручила органам ЗАГС проанализировать ситуацию по разводам, определить критерии и целевые показатели по всем запланированным на 2017 год направлениям работы, уделять особое внимание подготовке молодых кадров.