Неделя глазами экспертов

Анатолий Ухвачев,

директор Рязанского колледжа электроники:

– Множество актуальных экономических проблем поднималось в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи. Делегация от Рязанской области поработала там успешно – появились сообщения о достигнутых договоренностях с крупными инвесторами в реализации важных экономических проектов на рязанской земле. На форуме настоящим ньюсмейкером выступила вице-премьер Ольга Голодец. Например, она заявила, что основным препятствием роста производительности труда является слабая инвестиционная активность предприятий на фоне роста их прибыли. Это важный поворот темы: не люди у нас плохо работают, а работодатели мало вкладывают в развитие основных фондов. Такое поведение Голодец объясняет заниженной стоимостью рабочей силы. На мой взгляд, есть и другой аспект слабой инвестиционной активности – это невозможность предугадать спрос на продукцию, отсутствие понятной экономической стратегии в масштабах государства. Если невозможно просчитать заказы на пять лет вперед, никто не будет вкладываться в оборудование. Горизонт планирования сейчас простирается в лучшем случае на полгода, а то и несколько месяцев.

Еще одним интересным заявлением вице-премьера стала перепланировка школ. По мнению Голодец, прямоугольные классы и вообще вся старая организация учебного пространства не годятся для формирования проектного подхода у детей. Их нужно рассаживать в разных конфигурациях. Надеюсь, что больше внимания уделят все-таки личности учителя. Какой формы должно быть классное помещение – это одно, а вот кто войдет в него и как начнет преподавать предмет – это другое, и гораздо более важное.

Екатерина Каракуц,

директор консультационно-кадрового центра «Профессионал»:

– По роду своей деятельности слежу за всеми новостями, касающимися рынка труда. Приятно удивилась довольно большому количеству вакансий на ярмарке рабочих мест для пожилых людей, которая прошла в Рязани. За 17 лет существования кадрового агентства «Профессионал» у нас только один раз была вакансия для пенсионеров, когда компания, пришедшая на рязанский рынок, подбирала сотрудников для комплектования наборов для вышивки. Надо сказать, что, в принципе, людям даже предпенсионного возраста непросто найти работу по профессии. На мой взгляд, среди работодателей необходимо шире рекламировать возможности пенсионеров как ответственных, грамотных, исполнительных сотрудников. Нужен тренд, информационный поток, который стимулировал бы формирование общественного мнения «Пенсионеры лучше всех справляются с задачей». Вопрос замещения живого труда роботами обсуждался на инвестфоруме в Сочи. Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин высказался против налогообложения на труд роботов. А миллиардер Билл Гейтс считает, что это делать необходимо. Собранные налоги, по его мнению, нужно расходовать на помощь малоимущим, потерявшим работу.

Безработица пришла и к нам, не уничтожив, тем не менее, дефицит кадров в некоторых отраслях. Глобальная роботизация процессов действительно позволит высвободить огромное количество рабочих рук и мозгов. И тогда необходимо будет реально заботиться о той части населения, которая не востребована в роботизированном производстве.

Налог на труд роботов не может быть рассмотрен буквально. У нас нет налогов на труд, но есть налоги на доход и на прибыль. Возможно, что ставки будут каким-то образом изменяться, чтобы государство могло оказывать помощь определенным слоям населения. Но не нужно забывать, что введение налогового бремени будет тормозить прогресс. С другой стороны, я думаю, что рассуждение о налогах на роботизацию применительно к состоянию нашей экономики и производства – несбыточное будущее. Как говорил поэт: «Жаль только, жить в эту пору прекрасную…»