Стратегия перемен

Временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов начал знакомство с областью с посещения новой сельской школы и встречи с руководителями городов и районов

Состоялась первая рабочая поездка Николая Любимова в районы области. Вчера он побывал в Пронском районе. Туда глава региона отправился вместе с председателем Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андреем Макаровым, своим советником Олегом Ковалевым, председателем областной Думы Аркадием Фоминым и вице-губернатором Сергеем Филимоновым.

В Пронском районе гости посетили новую школу в поселке Октябрьский. Ее строительство было начато в 2015 году и на данный момент завершено. Новое школьное здание рассчитано на 250 мест. Возведение его велось главным образом на федеральные деньги – 187 миллионов рублей были выделены региону по программе строительства школ. Софинансирование со стороны области составило более 10,4 миллиона рублей, со стороны муниципалитета – 4,5 миллиона. Школа в Октябрьском объединена с детским садом. Предполагается, что в следующем учебном году в это образовательное учреждение пойдут 152 школьника и 51 дошкольник. Дополнительно планируется открытие ясельной группы для 11 малышей.

По словам директора Октябрьской школы Антонины Афлаторлы, самое главное, что вновь построенное здание в отличие от старого, которому уже 80 лет, отвечает всем современным требованиям – имеется оснащенная по всем правилам столовая, просторный спортзал, мастерские. И теперь условия, в которых будут учиться сельские ребята, не уступают городским.

– В новой школе тепло, очень красиво, много хорошо оборудованных кабинетов. Есть актовый зал и хореографический класс, нам это по душе, ведь прежде такого не было. Жаль только, мы скоро выпускаемся, и нам совсем немного осталось здесь учиться, – поделились впечатлениями от новой школы одиннадцатиклассницы Ирина Просвирнова и Наталья Сторожук.

Вчера в новой школе прошли первая линейка и первый урок, посвященный малой родине.

– В такой школе комфортно учиться, заниматься спортом и творчеством, – сказал Николай Любимов, приветствуя учеников и педагогов на торжественной линейке.

Позже в беседе с журналистами глава региона сообщил, что в этом году в области будут сданы в эксплуатацию еще две школы – в Рязани на 1100 мест и в селе Ильинка Скопинского района на 132 места. В дальнейшем, как сказал Николай Любимов, в регионе планируется открывать как минимум по две школы в год. Напомним, строительство школ в российских регионах, в том числе в Рязанской области, идет по большой федеральной программе. Деньги на их возведение выделяются из федерального бюджета при участии софинансирования со стороны регионов.

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После посещения Октябрьской школы Николай Любимов провел встречу с главами городов и районов области. Выступая перед руководителями муниципалитетов, глава региона сказал, что в ближайшее время планирует посетить районы области, познакомиться с положением дел на местах. Николай Любимов намерен заслушать отчеты глав, встретиться с активами муниципалитетов, с коллективами предприятий, профессиональными сообществами, лидерами общественного мнения.

– Мы обсудим перспективы развития территорий. И после этого нам предстоит разработать единый алгоритм действий, который направлен на улучшение динамики развития области в целом и отдельных муниципальных образований. Планирую как можно лучше и в сжатые сроки изучить наш регион. Жду ваших предложений и инициатив, готов всегда на них откликнуться, – сказал,обращаясь к главам, Николай Любимов.

Врио губернатора подчеркнул, что улучшение качества жизни рязанцев остается первостепенной задачей, для чего необходимо рационально использовать внутренние ресурсы и привлекать инвестиции.

По словам главы региона, для развития области уже многое сделано, в том числе по прямым поручениям Президента РФ В.В. Путина. Это, например, строительство Северного обхода Рязани, развитие базы военного гарнизона, создание и возрождение промышленных предприятий, реализация многих социальных проектов.

– Уверен, что с вами вместе сможем не только сохранить, но и приумножить то, что сделано командой Олега Ивановича Ковалева, придать новый импульс социально-экономическому развитию региона. Надеюсь на вашу поддержку и на то, что мы с вами станем единой командой,– обратился к руководителям муниципалитетов глава региона.

В свою очередь Андрей Макаров подчеркнул, что Николай Любимов плодотворно работал в бюджетном комитете нижней палаты российского парламента, и этот опыт, безусловно, будет полезен ему в должности главы региона. Советник Николая Любимова Олег Ковалев, который до недавнего времени без малого девять лет возглавлял регион, поблагодарил глав за совместную работу и пожелал им успехов в дальнейшем.

– Мне бы хотелось, чтобы вы продолжали так же активно, наступательно работать, оказали всю необходимую поддержку Николаю Любимову как главе региона, – сказал Олег Ковалев.