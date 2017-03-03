ХК «Рязань» сумел отыграть две шайбы отставания в матче против СКА-«Невы»

Но для победы вчера в четвертом матче серии плей-офф против питерцев наши хоккеистам этого не хватило

В овертайме хозяева смотрелись интереснее соперника. Но в начале пятого (!) периода встречи, питерцы реализовали большинство и все же вырвали победу, а вместе с ней и закрыли серию. 2:3 и 0:4 соотвественно. Увы…

Петр ВОРОБЬЕВ, главный тренер СКА-«Невы»:

- Мы готовились к тому, что рязанцы просто так серию не отдадут. Игра получилось хорошая. Конечно, 2:0 нельзя было упускать. Но тут хозяева молодцы, бились до конца, сумели сравнять счет.

Алексей АЛЕКСЕЕВ, главный тренер ХК «Рязань»:

- Первые два периода преимущество было у соперника. В третьем сумели перехватить инициативу. Сработало большинство – дважды реализовали. Могли дожимать – в овертайме выглядели сильнее СКА-«Невы», имели голевые моменты. Но получилось так, что во втором овертайме уже гости забросили в большинстве.

- Какой комментарий будет по серии в целом?

- Особых претензий к команде нет. Все, кто выходил на площадку бились, старались, выкладывались по максимуму. Могли по счету и получше сыграть. Но, в целом, на данный момент имеем то, что имеем.

Источник: сайт хкрязань.рф