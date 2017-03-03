Военным пенсионерам в Рязанской области: как получить вторую, гражданскую пенсию?

В регионе на данный момент проживают 7100 военных пенсионеров

Бывшие кадровые военные, а также граждане, работавшие в МВД, ФСБ и ряде других силовых структур, при наличии ряда условий получают по линии соответствующих ведомств пенсию за выслугу лет либо по инвалидности. В том случае, если после службы в силовых ведомствах указанные граждане (проще – «военные пенсионеры») работают в гражданских организациях, впоследствии им может быть дополнительно назначен второй вид пенсионного обеспечения – уже по линии Пенсионного фонда РФ. Для этого, помимо имеющегося статуса военного пенсионера, необходимы страховой стаж, пенсионные баллы и достижение пенсионного возраста. В отделении ПФР по региону рассказали подробно об этих условиях.

Существует несколько предусмотренных законодательством требований к возникновению у бывших военных и иных силовиков права на вторую пенсию, назначаемую по линии Пенсионного фонда РФ.

Первое из них, разумеется, это наличие установленной пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства, что, собственно, и определяет статус военного пенсионера.

Второе условие – это имеющийся страховой стаж в гражданской сфере. В текущем году он составляет 8 лет (к 2024 году продолжительность минимального требуемого стажа будет увеличиваться по 1 году в год до 15 лет).

Третье условие – наличие заработанных пенсионных баллов. В 2017 году их минимальное количество составляет 11,4, с постепенным увеличением до 30 баллов к 2025 году.

Четвёртое условие – достижение общеустановленного пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин), или возраста, необходимого для приобретения права на досрочную пенсию.

При наступлении соответствующего права военный пенсионер может обращаться в ПФР с заявлением о назначении пенсии. Располагая пакетом документов, включающим паспорт, СНИЛС, справку из силового ведомства, а также документы, подтверждающие гражданский стаж (трудовая книжка, трудовой договор и т.д.), военный пенсионер может обратиться с заявлением о назначении пенсии в клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр. Кроме того заявление можно направить в электронном виде, - через Личный кабинет гражданина на Официальном сайте ПФР. У обычных пенсионеров (к примеру, получающих страховую пенсию по старости), выплаты включают в себя собственно страховую пенсию, размер которой зависит от количества баллов, а также фиксированной выплаты к ней. Военным пенсионерам вторая пенсия по линии ПФР назначается без учёта фиксированной выплаты.

Помимо страховой пенсии, у военных пенсионеров могут формироваться пенсионные накопления. Это происходит, если гражданин был рождён в 1967 году или позже и за него работодатель делал отчисления страховых взносов на накопительную пенсию, если гражданин является владельцем сертификата на материнский (семейный) капитал и принял решение направить эти средства на накопительную пенсию, а также если он является участником Программы государственного софинансирования пенсий или относится к категории так называемых «двухпроцентников» (мужчины 1953 – 1966 года рождения и женщины 1957 – 1966 года рождения, за которых в 2002 - 2004 гг. работодатели уплачивали страховые взносы.

При получении права на пенсию по линии ПФР военный пенсионер может обратиться с заявлением о выплате и из средств пенсионных накоплений. В том случае, если его пенсионными накоплениями управляет негосударственный пенсионный фонд НПФ, то за их выплатой необходимо обращаться в соответствующий НПФ.