Механизмы развития конкуренции на региональных рынках обсудили в рязанском радиотехническом университете
В работе секции «Механизмы развития конкуренции на региональных рынках» приняли участие представители министерства экономического развития и торговли области, Управления ФАС по Рязанской области, преподаватели и студенты радиоуниверситета, информирует сайт министерства экономического развития и торговли региона.
На конференции рассматривались вопросы методического обеспечения проведения мониторинга состояния конкуренции в регионе, практические методы оценки конкурентной среды. Вуз и министерство намерены продолжать сотрудничество в данном направлении.
03 марта 2017