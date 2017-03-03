Областная общественно-политическая газета
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Главная страница / Новости Рязани и области
03.03.2017, 09:42
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Общество
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Механизмы развития конкуренции на региональных рынках обсудили в рязанском радиотехническом университете

Сегодня в вузе завершается трехдневная Международная конференция «Современные технологии в науке и образовании»

В работе секции «Механизмы развития конкуренции на региональных рынках» приняли участие представители министерства экономического развития и торговли области, Управления ФАС по Рязанской области, преподаватели и студенты радиоуниверситета, информирует сайт министерства экономического развития и торговли региона.

На конференции рассматривались вопросы методического обеспечения проведения мониторинга состояния конкуренции в регионе, практические методы оценки конкурентной среды. Вуз и министерство намерены продолжать сотрудничество в данном направлении.

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