Механизмы развития конкуренции на региональных рынках обсудили в рязанском радиотехническом университете

Сегодня в вузе завершается трехдневная Международная конференция «Современные технологии в науке и образовании»

В работе секции «Механизмы развития конкуренции на региональных рынках» приняли участие представители министерства экономического развития и торговли области, Управления ФАС по Рязанской области, преподаватели и студенты радиоуниверситета, информирует сайт министерства экономического развития и торговли региона.

На конференции рассматривались вопросы методического обеспечения проведения мониторинга состояния конкуренции в регионе, практические методы оценки конкурентной среды. Вуз и министерство намерены продолжать сотрудничество в данном направлении.