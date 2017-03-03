Новости НХЛ в Рязанской области: сегодня «Сокол» сыграет против «Витязя»

Матч 1/8 финала плей-офф начнется в 23.30 на главной арене дворца спорта «Олимпийский»

А уже завтра на этой же площадке в полуфинале «Кубка Надежд» сыграют команды хоккейных клубов «Рыбное» и «Сасово». Завтра в Сасове (в ФСК «Планета спорта») состоится и матч 1/4 финала плей-офф между командами «Восход СУ-2» и «ВДВ-Рязань».

5 марта во дворце спорта «Олимпийский» в полуфинале «Кубка Надежд» встретятся команды ХК «Дядьково» и ХК «Лесной», а 6 марта там же пройдет поединок 1/4 финала плей-офф между командами «Динамо» и «Шкода-Рязань».