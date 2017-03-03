В отдельном батальоне ДПС ГИБДД УМВД России по Рязанской области прошел День открытых дверей

Как сообщает сайт УМВД России по области, инспекторы ГИБДД провели экскурсию по батальону ДПС для учащихся средней школы №40. Ребятам рассказали об истории создания ГАИ-ГИБДД, о появлении первых транспортных средств в Рязанской области, о работе Госавтоинспекции. Школьники понаблюдали за работой сотрудников дорожно-постовой службы, в комнате психологической разгрузки, в дежурной части.

На стенде в холле здания ГИБДД награды спортсменов – сотрудников отдельного батальона ДПС, среди них мастера спорта международного класса, спортсмены-разрядники. Специально для учеников была организованна выставка имеющегося на вооружении у Госавтоинспекции спецсредств и оружия, которые применяются сотрудниками ГИБДД в повседневной работе. Ребята познакомились с принципом работы радиостанций, приборов для измерения уровня тонировки стекол автомобиля.

Детям дали возможность посидеть в патрульном автомобиле ГИБДД, воспользоваться СГУ (стационарным говорящим устройством), включить проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал.

В завершении встречи ребята и сотрудники возложили цветы к мемориалу погибшим при исполнении служебных обязанностей инспекторов ДПС и почтили их память минутой молчания.

Фото с сайта УМВД России по области