В Рязанской области «Киа Рио» столкнулась с автомобилем «Хендай»

ДТП произошло вчера в 17.30 в Рязанском районе на 17-ом километре автодороги Рязань-Пронск. Как сообщает сайт УМВД России по области, 36-летний рязанец, управляя автомобилем «Киа Рио», двигаясь со стороны Рязани в направлении Пронска, не справился с управлением автомобиля. В результате иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Хендай Гранд Старекс».

В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай» получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.