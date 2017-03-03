Областная общественно-политическая газета
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Главная страница / Новости Рязани и области
03.03.2017, 10:40
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Происшествия
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В Рязанской области «Киа Рио» столкнулась с автомобилем «Хендай»

ДТП произошло вчера в 17.30 в Рязанском районе на 17-ом километре автодороги Рязань-Пронск. Как сообщает сайт УМВД России по области, 36-летний рязанец, управляя автомобилем «Киа Рио», двигаясь со стороны Рязани в направлении Пронска, не справился с управлением автомобиля. В результате иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Хендай Гранд Старекс».

В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай» получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.

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