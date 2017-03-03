У двух жителей Рязанской области изъяли 446 граммов марихуаны

Оперативники уголовного розыска получили информацию, что 26-летний житель города Новомичуринска Пронского района может быть причастен к незаконному обороту наркотиков, сообщает сайт УМВД России по области. Полицейские остановили мужчину на улице и досмотрели. У него обнаружили пакет с 296 граммами марихуаны.

Шацкие полицейские совместно с коллегами, обслуживающими Путятинский район, выявили, что в сарае, расположенном на усадьбе 31-летнего мужчины в селе Песочня Путятинского района, могут храниться наркотики. В ходе досмотра сотрудники полиции нашли самодельную упаковку с 150 граммами марихуаны.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 УК РФ.